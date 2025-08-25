Primele tensiuni la Real Madrid după venirea lui Xabi Alonso! Cum a reacţionat Rodrygo după ce a fost înlocuit de Vinicius Jr - Antena Sport

Real Madrid are maximum de puncte după primele două meciuri disputate în La Liga, sub conducerea lui Xabi Alonso. Chiar şi aşa, în timpul duelului cu Real Oviedo, au apărut şi primele tensiuni sub comanda fostului antrenor de la Bayer Leverkusen.
În minutul 63, când galacticii conduceau cu 1-0, după un gol marcat de Kylian Mbappe, Xabi a făcut o dublă schimbare, înlocuindu-i pe Rodrygo şi Mastantuono cu Vinicius Junior şi Diaz.
Primele tensiuni la Real Madrid după venirea lui Xabi Alonso
Câteva clipe mai târziu, atacantul brazilian a fost surprins pe bancă alături de Eder Militao şi David Alaba, fiind extrem de nervos. Acesta părea deranjat de decizia lui Alonso de a-l scoate de pe teren şi a aruncat cu tricoul de pământ.
Nu este prima oară când atacantul de 24 de ani cotat la 90 de milioane de euro are o problemă la Real Madrid legată de statutul său, el neavând un loc de titular asigurat. Cu un an în urmă, sud-americanul îi transmitea lui Carlo Ancelotti că nu este mulţumit de rolul său de wild-card.
Real Madrid s-a impus la Oviedo, cu 3-0
Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, pe Real Oviedo, în etapa a doua din La Liga.
La Oviedo, unde Horaţiu Moldovan nu a jucat, gazdele au fost aproape de deschiderea scorului încă din primele secunde, când Courtois a intervenit excelent. Mbappe a pus pe tabelă un gol în dreptul oaspeţilor, în minutul 37, marcând din assistul lui Arda Guler.
Xabi Alonso l-a aruncat în luptă şi pe Vinicius Junior, în minutul 63, iar acesta a fost atât omul pasei decisive pentru Mbappe, în minutul 83, cât şi jucătorul care a stabilit scorul final, înscriind în minutul 90+3.
Real Oviedo – Real Madrid s-a încheiat 0-3 şi Los Blancos au maximum de puncte, 6, alături de Barcelona şi Villarreal.