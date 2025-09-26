Proprietarii lui Liverpool vor să cumpere un club din La Liga! Tranzacţia ar depăşi 120 de milioane de euro - Antena Sport

Fenway Sports Group Holdings, conglomeratul american de investiţii şi management sportiv, care patronează clubul englez de fotbal FC Liverpool (printre alte cluburi sportive), este interesat de achiziţionarea echipei Getafe, pentru a-şi extinde portofoliul de active cu un club spaniol din La Liga, informează mass-media britanică, citată de EFE.

Potrivit Daily Mail, grupul din Boston i-ar fi însărcinat pe doi dintre foştii săi directori sportivi – Michael Edwards şi Julian Ward – precum şi pe directorul său de dezvoltare fotbalistică, Pedro Marques, să evalueze cluburile europene cu potenţial de creştere.

Proprietarii lui Liverpool sunt interesaţi de Getafe

Şi, deocamdată, Getafe este cel mai probabil candidat după analizarea a 25 de cluburi, inclusiv Malaga şi FC Toulouse. Primul a fost exclus după o evaluare a situaţiei sale financiare, în timp ce cel de-al doilea nu a reuşit în cele din urmă să îndeplinească aşteptările.

Fenway Sports Group a solicitat informaţii despre Getafe, conform ziarului citat, în urma unei conversaţii informale între directorul general al lui Real Madrid, Jose Angel Sanchez, şi Ángel Torres, preşedintele clubului Getafe, din sudul Madridului, care a aflat direct despre interesul grupului american în timpul unui meci amical jucat pe 2 august împotriva lui Hull City pe stadionul MKM.

Câteva zile mai târziu, o delegaţie de la Fenway Sports Group a zburat în Spania pentru a începe procesul de revizuire a conturilor şi infrastructurii lui Getafe, cu un rezultat satisfăcător. Conversaţiile dintre ambele părţi au fost pozitive, iar prezenţa lui Ward, care vorbeşte fluent spaniola, a fost decisivă.