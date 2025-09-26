Proprietarii lui Liverpool vor să cumpere un club din La Liga! Tranzacţia ar depăşi 120 de milioane de euro - Antena Sport

Închide meniul
Proprietarii lui Liverpool vor să cumpere un club din La Liga! Tranzacţia ar depăşi 120 de milioane de euro

Publicat: 26 septembrie 2025, 11:27

Proprietarii lui Liverpool vor să cumpere un club din La Liga! Tranzacţia ar depăşi 120 de milioane de euro

Proprietarii lui Liverpool / Profimedia

Fenway Sports Group Holdings, conglomeratul american de investiţii şi management sportiv, care patronează clubul englez de fotbal FC Liverpool (printre alte cluburi sportive), este interesat de achiziţionarea echipei Getafe, pentru a-şi extinde portofoliul de active cu un club spaniol din La Liga, informează mass-media britanică, citată de EFE.

Potrivit Daily Mail, grupul din Boston i-ar fi însărcinat pe doi dintre foştii săi directori sportivi – Michael Edwards şi Julian Ward – precum şi pe directorul său de dezvoltare fotbalistică, Pedro Marques, să evalueze cluburile europene cu potenţial de creştere.

Proprietarii lui Liverpool sunt interesaţi de Getafe

Şi, deocamdată, Getafe este cel mai probabil candidat după analizarea a 25 de cluburi, inclusiv Malaga şi FC Toulouse. Primul a fost exclus după o evaluare a situaţiei sale financiare, în timp ce cel de-al doilea nu a reuşit în cele din urmă să îndeplinească aşteptările.

Fenway Sports Group a solicitat informaţii despre Getafe, conform ziarului citat, în urma unei conversaţii informale între directorul general al lui Real Madrid, Jose Angel Sanchez, şi Ángel Torres, preşedintele clubului Getafe, din sudul Madridului, care a aflat direct despre interesul grupului american în timpul unui meci amical jucat pe 2 august împotriva lui Hull City pe stadionul MKM.

Câteva zile mai târziu, o delegaţie de la Fenway Sports Group a zburat în Spania pentru a începe procesul de revizuire a conturilor şi infrastructurii lui Getafe, cu un rezultat satisfăcător. Conversaţiile dintre ambele părţi au fost pozitive, iar prezenţa lui Ward, care vorbeşte fluent spaniola, a fost decisivă.

În luna iunie, când au apărut primele informaţii despre interesul iniţial al grupului de investiţii, Angel Torres a negat interesul de a vinde clubul Getafe: “Nu. Clubul nu a fost de vânzare de când am sosit eu. Sunt aici de 25 de ani şi în fiecare an apare câte un jurnalist care spune aşa ceva, iar acum se pare că e vorba de Liverpool. Dar nu, clubul nu este de vânzare. Într-o zi va trebui să plec, dar până atunci, mai este un drum lung de parcurs”.

Mai exact, Torres, în vârstă de 73 de ani, doreşte să finalizeze renovarea stadionului lui Getafe, lucrările aflându-se în plină desfăşurare, fiind aşteptate să se încheie până la sfârşitul anului 2027.

Angel Torres este preşedintele clubului Getafe din 2002 şi deţine 99,5% din acţiunile acestei grupări. Conform Daily Mail, preţul de vânzare a clubului Getafe ar putea depăşi suma de 120 de milioane de euro, cu o creştere ulterioară odată ce renovarea stadionului va fi finalizată.

