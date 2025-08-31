Ratare uluitoare a lui Andrei Raţiu împotriva Barcelonei! Nu l-a învins pe Garcia din câţiva metri - Antena Sport

Andrei Raţiu a fost aproape de a marcat împotriva Barcelonei, dar a ratat una dintre cele mai mari ocazii din acest weekend din fotbalul spaniol. Fundaşul lui Rayo nu l-a putut învinge pe Joan Garcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul român a primit o pasă perfectă în faţa porţii, dar a finalizat slab un contraatac perfect. Şutul său de la 7 metri a fost blocat perfect de portarul catalanilor.

Ratare uluitoare a lui Andrei Raţiu împotriva Barcelonei

A fost momentul în care Raţiu ar fi vrut să-şi rupă tricoul de pe el de furie. Ar fi fost primul gol din acest sezon pentru fundaşul de 27 de ani cotat la 12 milioane de euro. Aşa, el a rămas cu două goluri în carieră în La Liga.

Andrei Raţiu, jucător care evoluează la Rayo Vallecano, în La Liga, era deţinut în proporţie de 50% de Rayo. Celelalte 50 de procente îi aparţineau lui Villarreal, formaţie la care Raţiu a evoluat în trecut.

La începutul lunii, Rayo Vallecano şi Villarreal au ajuns la un acord prin care clubul din Madrid a cumpărat şi procentele pe care le avea Villarreal. Asta înseamnă că Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate.