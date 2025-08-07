Andrei Raţiu, deţinut în totalitate de Rayo Vallecano! Acord cu Villarreal - Antena Sport

Andrei Raţiu, jucător care evoluează la Rayo Vallecano, în La Liga, era deţinut în proporţie de 50% de Rayo. Celelalte 50 de procente îi aparţineau lui Villarreal, formaţie la care Raţiu a evoluat în trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, Rayo Vallecano şi Villarreal au ajuns la un acord prin care clubul din Madrid a cumpărat şi procentele pe care le avea Villarreal. Asta înseamnă că Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate.

Rayo Vallecano îl deţine în totalitate pe Andrei Raţiu după ce a ajuns la un acord cu Villarreal

Rayo Vallecano acum s-a asigurat că, în cazul în care îl va vinde pe Andrei Raţiu, suma de transfer va rămâne în totalitate la formaţia din Madrid. Andrei Raţiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro:

“Anunț oficial: Andrei Rațiu. Acord între Rayo Vallecano și Villarreal.

Rayo Vallecano și Villarreal au ajuns la un acord prin care Rayo Vallecano a cumpărat 50% din drepturile lui Andrei Rațiu, pe care Villarreal le păstrase.