Andrei Raţiu, deţinut în totalitate de Rayo Vallecano! Acord cu Villarreal - Antena Sport

Andrei Raţiu, jucător care evoluează la Rayo Vallecano, în La Liga, era deţinut în proporţie de 50% de Rayo. Celelalte 50 de procente îi aparţineau lui Villarreal, formaţie la care Raţiu a evoluat în trecut.
Acum, Rayo Vallecano şi Villarreal au ajuns la un acord prin care clubul din Madrid a cumpărat şi procentele pe care le avea Villarreal. Asta înseamnă că Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate.
Rayo Vallecano acum s-a asigurat că, în cazul în care îl va vinde pe Andrei Raţiu, suma de transfer va rămâne în totalitate la formaţia din Madrid. Andrei Raţiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro:
“Anunț oficial: Andrei Rațiu. Acord între Rayo Vallecano și Villarreal.
Rayo Vallecano și Villarreal au ajuns la un acord prin care Rayo Vallecano a cumpărat 50% din drepturile lui Andrei Rațiu, pe care Villarreal le păstrase.
Internaționalul român devine, din toate punctele de vedere, jucătorul clubului din Madrid”, a anunţat Rayo Vallecano, pe site-ul oficial al clubului.
Cotat la 12 milioane de euro pe transfermarkt.com, Andrei Raţiu evoluează la Rayo Vallecano din vara anului 2023, atunci când Huesca a primit 500.000 de euro pentru transferul său. Crescut la Villarreal, el a mai jucat şi la Ado Den Haag, în Olanda.
Andrei Raţiu (27 de ani) a “explodat” la Rayo Vallecano, după decizia luată de oficialii clubului. Preşedintele clubului din La Liga a refuzat o ofertă uriaşă pentru transferul internaţionalului român.