Andrei Raţiu, deţinut în totalitate de Rayo Vallecano! Acord cu Villarreal - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Andrei Raţiu, deţinut în totalitate de Rayo Vallecano! Acord cu Villarreal

Andrei Raţiu, deţinut în totalitate de Rayo Vallecano! Acord cu Villarreal

Publicat: 7 august 2025, 17:31

Andrei Raţiu, în timpul unui meci / Profimedia

Andrei Raţiu, jucător care evoluează la Rayo Vallecano, în La Liga, era deţinut în proporţie de 50% de Rayo. Celelalte 50 de procente îi aparţineau lui Villarreal, formaţie la care Raţiu a evoluat în trecut.

Acum, Rayo Vallecano şi Villarreal au ajuns la un acord prin care clubul din Madrid a cumpărat şi procentele pe care le avea Villarreal. Asta înseamnă că Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate.

Rayo Vallecano îl deţine în totalitate pe Andrei Raţiu după ce a ajuns la un acord cu Villarreal

Rayo Vallecano acum s-a asigurat că, în cazul în care îl va vinde pe Andrei Raţiu, suma de transfer va rămâne în totalitate la formaţia din Madrid. Andrei Raţiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro:

“Anunț oficial: Andrei Rațiu. Acord între Rayo Vallecano și Villarreal.

Rayo Vallecano și Villarreal au ajuns la un acord prin care Rayo Vallecano a cumpărat 50% din drepturile lui Andrei Rațiu, pe care Villarreal le păstrase.

Internaționalul român devine, din toate punctele de vedere, jucătorul clubului din Madrid”, a anunţat Rayo Vallecano, pe site-ul oficial al clubului.

Cotat la 12 milioane de euro pe transfermarkt.com, Andrei Raţiu evoluează la Rayo Vallecano din vara anului 2023, atunci când Huesca a primit 500.000 de euro pentru transferul său. Crescut la Villarreal, el a mai jucat şi la Ado Den Haag, în Olanda.

Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano | Ofertă de 18 milioane de euro, refuzată

Andrei Raţiu (27 de ani) a “explodat” la Rayo Vallecano, după decizia luată de oficialii clubului. Preşedintele clubului din La Liga a refuzat o ofertă uriaşă pentru transferul internaţionalului român.

Fundaşul naţionalei României a fost dorit în Premier League, în această vară, după evoluţiile solide din sezonul trecut. Echipa care îl dorea pe Raţiu era dispusă să ofere suma de 18 milioane de euro în schimbul lui.

Conform spaniolilor de la marca.com, Rayo Vallecano a refuzat imediat oferta primită pentru Andrei Raţiu. Preşedintele echipei madrilene a cerut suma de 25 de milioane de euro în schimbul internaţionalului român, sumă care reprezintă clauza sa de reziliere.

Andrei Raţiu nu a înţeles decizia preşedintele Martin Presa, de a nu-l lăsa să prindă transferul carierei, în Premier League. Spaniolii menţionează că sunt tensiuni uriaşe la Rayo Vallecano: “Cazul lui Raţiu a explodat în Vallecas”, au titrat aceştia.

