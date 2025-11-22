Un nou scandal uriaș în Spania! Șeful La Liga riscă să fie demis, după plângerea Barcelonei: "Foarte grav" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 22 noiembrie 2025, 18:25

Javier Tebas / Profimedia

Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) a deschis un dosar disciplinar de natură „foarte gravă” împotriva lui Javier Tebas, preşedintele LaLiga, pentru presupusa divulgare de informaţii confidenţiale despre FC Barcelona, ​​potrivit mai multor surse oficiale şi conform Sport.

Plângerea a fost depusă de Miguel Ángel Galán, preşedintele Asociaţiei pentru Transparenţă şi Democraţie în Sport, care îl acuză pe Tebas de dezvăluirea unor date sensibile legate de operaţiunile lojelor VIP Spotify Camp Nou.

Javier Tebas riscă să fie demis! Șeful La Liga ar fi dezăluit informații confidențiale despre Barcelona

Originea conflictului datează din 2 aprilie 2025, când LaLiga a publicat o declaraţie – eliminată câteva zile mai târziu de pe site-ul său web şi de pe reţelele de socializare – în care susţinea că Barça nu a înregistrat la timp 100 de milioane de euro din vânzarea a 475 de locuri VIP. Clubul a răspuns imediat, explicând că nu a autorizat niciodată difuzarea acestor informaţii financiare şi acuzându-l pe Tebas de încălcarea obligaţiei de confidenţialitate.

Plângerea depusă la Consiliul Superior al Sportului (CSD) şi ulterior înaintată către TAD (Curtea Administrativă de Arbitraj) nu se limitează la lojile VIP: potrivit lui Galán, Tebas ar fi dezvăluit şi detalii despre schimbarea auditorului clubului, activele Barcelonei şi comunicările interne cu CSD.

Cazul include chiar şi o întâlnire între Tebas şi conducerea Athletic Club cu privire la interesul faţă de Nico Williams, unde se pare că situaţiile financiare provizorii şi auditurile interne au fost partajate fără autorizaţie.

Optsprezece membri FC Barcelona susţin oficial plângerea. Dacă încălcarea este confirmată, Tebas s-ar putea confrunta cu o amendă, o suspendare de la două luni la un an sau chiar demitere. Acest caz adaugă la presiunea instituţională asupra preşedintelui, care fusese deja sancţionat în 2024 de TAD pentru o divulgare anterioară de informaţii, de data aceasta în urma unei plângeri din partea Real Madrid.

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
