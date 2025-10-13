Ionuț Radu, reacție superbă după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre plecarea de la națională: „Ca un tată pentru noi” - Antena Sport

Ionuț Radu a avut o reacție superbă după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie, la finalul partidei România – Austria 1-0. „Tricolorii” au câștigat dramatic partida care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, grație golului marcat de Virgil Ghiță la ultima fază.
După meci, Mircea Lucescu a anunțat că va pleca dacă nu va reuși să califice direct naționala la World Cup 2026. „Tricolorii” mai au șanse matematice să prindă primul loc, însă cele mai mari sunt de a juca la barajul din martie.
Ionuț Radu, reacție superbă după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre plecarea de la națională
Ionuț Radu a fost întrebat și el despre viitorul selecționerului și a transmis un mesaj superb. Portarul revenit la națională după mai bine de doi ani a declarat că „Il Luce” este ca un tată pentru „tricolori”, astfel că nu ia în calcul plecarea lui.
„După cum am mai spus, trăiesc momentul. Dacă îmi fac așteptări, poate voi fi dezamăgit. Încerc să mă îmbunătățesc, rezultatele vin. Când respecți fotbalul și pe tine ca sportiv, rezultatele vin. Trebuie să credem. Am arătat și în acest meci. Am arătat ce echipă suntem, ce fel de grup suntem.
Sunt 100% convins că vom fi acolo. Noi credem, dar trebuie să credem toți. Sunt sigur că vom face pe toată lumea fericită. Ne-am felicitat reciproc, a fost un moment așa mai dificil. A fost seara perfectă.
Noi nu ne gândim așa că pleacă Mister, ne gândim să respectăm ce zice Mister. Ne gândim să facem un meci bun, nu dacă pleacă antrenorul sau vine altul. Conexiunea a fost mereu, a fost ca un tată pentru noi.
Nu fac calcule, vreau să trăiesc momentul. Vedem, nu pot spune ce vreau. Sunt conștient că putem mult mai mult decât am făcut în trecut. Trebuie să muncim. Trebuie să facem ce știm și va fi bine”, a declarat Ionuț Radu, după România – Austria 1-0.
Rezumat România – Austria 1-0
- Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
- Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător”
- Gigi Becali, prima reacție după victoria României cu Austria. Câți bani încasează dacă „tricolorii” se califică la Mondial
- „Toți se întrebau asta”. Mihai Stoica, analiză fermă după succesul României cu Austria. Ce a spus despre Mircea Lucescu
- “Să îşi dea două palme” Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!