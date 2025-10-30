Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: "Se crede Guardiola" - Antena Sport

Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid, după victoria cu 2-1 cu Barcelona, din runda trecută din La Liga. Xabi Alonso i-a enervat pe “galactici” prin deciziile luate de la venirea pe Santiago Bernabeu.
Concret, conform spaniolilor de la sport.es, starurile lui Real Madrid sunt nemulţumite de managementul adus de Xabi Alonso la Real Madrid. Antrenorul spaniol a stabilit noi reguli la echipă, bazate pe punctualitate şi intensitate la antrenamente.
Jucătorii sunt nemulţumiţi de aceste aspecte şi vor să urmeze ceea ce se întâmpla în sezoanele precedente, când antrenor era Carlos Ancelotti. Sentimentul de frustrare e tot mai accentuat în rândul veteranilor din vestiarul madrilean, care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de stilul adus de Xabi pe Bernabeu.
Totodată, conform surselor apropiate clubului madrilean, jucătorii chiar simt faptul că nu sunt respectaţi de noul staff al echipei, condus de Xabi Alonso.
“Unii au obţinut atât de multe lucruri făcând într-un anumit fel, iar acum s-au plâns pentru faptul că sunt forţaţi să facă diferit. Nu e niciun secret, unele cazuri chiar au fost făcute publice. E normal, mai ales în cazul celor care păreau de neatins”, au dezvăluit sursele apropiate de Real Madrid, conform spaniolilor citaţi anterior.
Totodată, o persoană apropiată de unul dintre starurile lui Real Madrid a mai declarat: “Xabi se crede Pep Guardiola, dar pentru moment e doar Xabi”.
Xabi Alonso e susţinut însă de rezultatele obţinute pe banca lui Real Madrid, în acest sezon. “Galacticii” ocupă primul loc în La Liga, cu 27 de puncte, obţinute după zece meciuri jucate. În Champions League, “los blancos” sunt neînvinşi, cu trei victorii obţinute în trei partide disputate.
Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico
Vinicius şi-a cerut iertare în primul rând fanilor pentru reacţia deplasată avută. De asemenea, el şi-a prezentat scuzele şi faţă de coechipieri, club şi preşedintele Florentino Perez, fără să-l menţioneze însă pe Xabi Alonso, cel pe care l-a înjurat în momentul înlocuirii.
“Astăzi vreau să-mi cer scuze tuturor fanilor lui Real Madrid pentru reacţia avută în momentul schimbării în El Clasico. Aşa cum am făcut-o azi, în persoană, în timpul antrenamentului, vreau să-mi cer scuze şi colegilor, clubului şi preşedintelui.
Uneori, pasiunea scoate tot ce e mai bun din mine. Mereu vreau să câştig şi să-mi ajut echipa. Firea mea competitivă vine din iubirea pe care o simt faţă de acest club şi tot ceea ce el reprezintă.
Vă promit că voi continua să muncesc în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, aşa cum am făcut-o din prima zi”, a transmis Vinicius, pe reţelele de socializare.
