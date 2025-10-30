Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: "Se crede Guardiola" - Antena Sport

Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid, după victoria cu 2-1 cu Barcelona, din runda trecută din La Liga. Xabi Alonso i-a enervat pe “galactici” prin deciziile luate de la venirea pe Santiago Bernabeu.

Concret, conform spaniolilor de la sport.es, starurile lui Real Madrid sunt nemulţumite de managementul adus de Xabi Alonso la Real Madrid. Antrenorul spaniol a stabilit noi reguli la echipă, bazate pe punctualitate şi intensitate la antrenamente.

Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători

Jucătorii sunt nemulţumiţi de aceste aspecte şi vor să urmeze ceea ce se întâmpla în sezoanele precedente, când antrenor era Carlos Ancelotti. Sentimentul de frustrare e tot mai accentuat în rândul veteranilor din vestiarul madrilean, care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de stilul adus de Xabi pe Bernabeu.

Totodată, conform surselor apropiate clubului madrilean, jucătorii chiar simt faptul că nu sunt respectaţi de noul staff al echipei, condus de Xabi Alonso.

“Unii au obţinut atât de multe lucruri făcând într-un anumit fel, iar acum s-au plâns pentru faptul că sunt forţaţi să facă diferit. Nu e niciun secret, unele cazuri chiar au fost făcute publice. E normal, mai ales în cazul celor care păreau de neatins”, au dezvăluit sursele apropiate de Real Madrid, conform spaniolilor citaţi anterior.