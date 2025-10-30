Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: "Se crede Guardiola" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: “Se crede Guardiola”

Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: “Se crede Guardiola”

Publicat: 30 octombrie 2025, 9:59

Comentarii
Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: Se crede Guardiola

Xabi Alonso şi Vinicius, în Real Madrid - Barcelona 2-1/ Profimedia

Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid, după victoria cu 2-1 cu Barcelona, din runda trecută din La Liga. Xabi Alonso i-a enervat pe “galactici” prin deciziile luate de la venirea pe Santiago Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, conform spaniolilor de la sport.es, starurile lui Real Madrid sunt nemulţumite de managementul adus de Xabi Alonso la Real Madrid. Antrenorul spaniol a stabilit noi reguli la echipă, bazate pe punctualitate şi intensitate la antrenamente.

Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători

Jucătorii sunt nemulţumiţi de aceste aspecte şi vor să urmeze ceea ce se întâmpla în sezoanele precedente, când antrenor era Carlos Ancelotti. Sentimentul de frustrare e tot mai accentuat în rândul veteranilor din vestiarul madrilean, care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de stilul adus de Xabi pe Bernabeu.

Totodată, conform surselor apropiate clubului madrilean, jucătorii chiar simt faptul că nu sunt respectaţi de noul staff al echipei, condus de Xabi Alonso.

“Unii au obţinut atât de multe lucruri făcând într-un anumit fel, iar acum s-au plâns pentru faptul că sunt forţaţi să facă diferit. Nu e niciun secret, unele cazuri chiar au fost făcute publice. E normal, mai ales în cazul celor care păreau de neatins”, au dezvăluit sursele apropiate de Real Madrid, conform spaniolilor citaţi anterior.

Reclamă
Reclamă

Totodată, o persoană apropiată de unul dintre starurile lui Real Madrid a mai declarat: “Xabi se crede Pep Guardiola, dar pentru moment e doar Xabi”.

Xabi Alonso e susţinut însă de rezultatele obţinute pe banca lui Real Madrid, în acest sezon. “Galacticii” ocupă primul loc în La Liga, cu 27 de puncte, obţinute după zece meciuri jucate. În Champions League, “los blancos” sunt neînvinşi, cu trei victorii obţinute în trei partide disputate.

Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico

Vinicius şi-a cerut iertare în primul rând fanilor pentru reacţia deplasată avută. De asemenea, el şi-a prezentat scuzele şi faţă de coechipieri, club şi preşedintele Florentino Perez, fără să-l menţioneze însă pe Xabi Alonso, cel pe care l-a înjurat în momentul înlocuirii.

CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 aniCALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
Reclamă

“Astăzi vreau să-mi cer scuze tuturor fanilor lui Real Madrid pentru reacţia avută în momentul schimbării în El Clasico. Aşa cum am făcut-o azi, în persoană, în timpul antrenamentului, vreau să-mi cer scuze şi colegilor, clubului şi preşedintelui.

Uneori, pasiunea scoate tot ce e mai bun din mine. Mereu vreau să câştig şi să-mi ajut echipa. Firea mea competitivă vine din iubirea pe care o simt faţă de acest club şi tot ceea ce el reprezintă.

Vă promit că voi continua să muncesc în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, aşa cum am făcut-o din prima zi”, a transmis Vinicius, pe reţelele de socializare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Observator
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
12:59
VIDEOJohn Tavares a marcat golul 500 în NHL, dar Toronto a pierdut! Înfrângere usturătoare pentru Maple Leafs
12:39
VideoNikola Jokic, un nou triple-double! A condus-o pe Denver Nuggets spre victorie contra lui New Orleans
12:38
Când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Reacţia lui Neluţu Varga despre noul antrenor al clujenilor
12:24
Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului
11:51
Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB
11:42
Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta”
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 4 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”