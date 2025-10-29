Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, "uitat" de starul lui Real Madrid - Antena Sport

Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico, în momentul în care a fost schimbat de Xabi Alonso. Starul brazilian nu s-a mai putut controla şi a gesticulat nervos spre tehnicianul iberic, adresându-i cuvinte grele, în meciul câştigat de “galactici” cu 2-1.

Vinicius a fost schimbat de Xabi Alonso în minutul 72, atunci când pe teren a fost trimis Rodrygo. Starul brazilian a avut o evoluţie solidă în duelul cu Barcelona, contribuind decisiv la golul secund marcat de “galactici”, prin Jude Bellingham.

Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico

Vinicius şi-a cerut iertare în primul rând fanilor pentru reacţia deplasată avută. De asemenea, el şi-a prezentat scuzele şi faţă de coechipieri, club şi preşedintele Florentino Perez, fără să-l menţioneze însă pe Xabi Alonso, cel pe care l-a înjurat în momentul înlocuirii.

“Astăzi vreau să-mi cer scuze tuturor fanilor lui Real Madrid pentru reacţia avută în momentul schimbării în El Clasico. Aşa cum am făcut-o azi, în persoană, în timpul antrenamentului, vreau să-mi cer scuze şi colegilor, clubului şi preşedintelui.

Uneori, pasiunea scoate tot ce e mai bun din mine. Mereu vreau să câştig şi să-mi ajut echipa. Firea mea competitivă vine din iubirea pe care o simt faţă de acest club şi tot ceea ce el reprezintă.