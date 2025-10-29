Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, "uitat" de starul lui Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, "uitat" de starul lui Real Madrid

Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, "uitat" de starul lui Real Madrid

Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, “uitat” de starul lui Real Madrid

Publicat: 29 octombrie 2025, 14:52

Comentarii
Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, uitat de starul lui Real Madrid

Vinicius şi Xabi Alonso/ Profimedia

Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico, în momentul în care a fost schimbat de Xabi Alonso. Starul brazilian nu s-a mai putut controla şi a gesticulat nervos spre tehnicianul iberic, adresându-i cuvinte grele, în meciul câştigat de “galactici” cu 2-1.

Vinicius a fost schimbat de Xabi Alonso în minutul 72, atunci când pe teren a fost trimis Rodrygo. Starul brazilian a avut o evoluţie solidă în duelul cu Barcelona, contribuind decisiv la golul secund marcat de “galactici”, prin Jude Bellingham.

Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico

Vinicius şi-a cerut iertare în primul rând fanilor pentru reacţia deplasată avută. De asemenea, el şi-a prezentat scuzele şi faţă de coechipieri, club şi preşedintele Florentino Perez, fără să-l menţioneze însă pe Xabi Alonso, cel pe care l-a înjurat în momentul înlocuirii.

“Astăzi vreau să-mi cer scuze tuturor fanilor lui Real Madrid pentru reacţia avută în momentul schimbării în El Clasico. Aşa cum am făcut-o azi, în persoană, în timpul antrenamentului, vreau să-mi cer scuze şi colegilor, clubului şi preşedintelui.

Uneori, pasiunea scoate tot ce e mai bun din mine. Mereu vreau să câştig şi să-mi ajut echipa. Firea mea competitivă vine din iubirea pe care o simt faţă de acest club şi tot ceea ce el reprezintă.

Vă promit că voi continua să muncesc în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, aşa cum am făcut-o din prima zi”, a transmis Vinicius, pe reţelele de socializare.

La finalul partidei cu Barcelona, Vinicius a mai fost în centrul unui scandal. Starul brazilian s-a certat cu Lamine Yamal, reproşându-i acestuia declaraţiile acide făcute înainte de El Clasico. După încăierarea generală apărută pe teren, arbitrul Soto Grado a arătat nu mai puţin de şase cartonaşe galbene şi unul roşu.

Ce i-a spus Vinicius lui Xabi Alonso în momentul schimbării

Vinicius a fost unul dintre cei mai în formă jucători ai Realului în timpul El Clasico, acesta fiind și motivul pentru care brazilianul și-a arătat frustrarea imensă când și-a văzut numărul pe tabela care indica schimbarea sa. Jurnaliștii de la marca.com au relatat ce s-a observat cu ajutorul camerelor oferite de la DAZN, iar primele cuvinte ale sud-americanului au fost: “Eu? Eu? Mister, mister!“.

După ce i-a cerut explicații lui Alonso cât timp era în continuare pe teren, sud-americanul a înjurat uitându-se spre cer, iar antrenorul său, pentru a nu permite tensiunii să crească și mai mult, a încercat să îl grăbească pe jucător să vină mai repede spre bancă. “Haide, Vini, Dumnezeule!“, a spus Alonso.

Când a ieșit de pe teren, Vinicius s-a dus “glonț” la vestiare și a spus: “Plec de la echipă… plec, mai bine plec“. Ulterior, brazilianul a revenit pe bancă, după ce a fost convins de antrenorul de portari al echipei “blanco”, Luis Llopis.

