Un colos din Arabia Saudită vrea să dea lovitura. Un superstar de la Real Madrid, ținta echipei din Golf - Antena Sport

Un colos din Arabia Saudită vrea să dea lovitura. Un superstar de la Real Madrid, ținta echipei din Golf

Andrei Nicolae Publicat: 12 februarie 2026, 13:10

Un colos din Arabia Saudită vrea să dea lovitura. Un superstar de la Real Madrid, ținta echipei din Golf

Jucătorii de la Real Madrid, la un antrenament / Profimedia

Ultimii ani au fost marcați de transferuri ale unor jucători de top din Europa în Arabia Saudită, câteva echipe din Golf având câteva superstaruri în lot. În presa din Spania au apărut zvonuri potrivit cărora Al-Ittihad, campioana en-titre, va încerca să îl aducă în vară pe Eduardo Camavinga, o vedetă a lui Real Madrid care încă nu și-a solidificat poziția de titular în echipă.

Al-Ittihad a pierdut doi oameni extrem de importanți în această iarnă, Karim Benzema plecând la Al-Hilal și N’Golo Kante la Fenerbahce, motiv pentru care arabii își doresc să acopere golurile lăsate de cele două staruri. Pentru poziția de la mijlocul terenului, arabii vor să obțină semnătura lui Eduardo Camavinga vara viitoare.

Camavinga, pe lista lui Al-Ittihad

Anunțul legat de dorința lui Al-Ittihad de a-l aduce pe francez e făcut de cei de la Mundo Deportivo, care citează 365scores. Potrivit sursei menționate anterior, campioana en-titre din Arabia Saudită deja se gândește la ce vedete poate aduce după ce a pierdut două “dintr-un foc”, iar pe lista lor se află Camavinga.

Mijlocașul de 23 de ani are un contract valabil până în 2029 cu echipa de pe Bernabeu, însă sumele astronomice pe care vrea echipa din orient să le pună în joc pot fi decisive, mai susțin spaniolii. Evident, subiectul unui transfer nu e prioritatea lui Camavinga, care se luptă în acest sezon pentru un loc de titular la Real Madrid.

De când a început sezonul, francezul a fost folosit fie direct în primul 11, fie a fost aruncat în joc din postura de rezervă. Din 26 de meciuri disputate în această stagiune, în 14 a fost titular și în restul a venit de pe bancă.

Fotbalistul din “hexagon” a fost adus la Real Madrid în 2021 de la Stade Rennais în schimbul sumei de 31 de milioane de euro.

