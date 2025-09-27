Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG

Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG

Publicat: 27 septembrie 2025, 17:28

Comentarii
Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG

Lamine Yamal, la Barcelona/ Profimedia

Cu patru zile înainte de meciul cu PSG din Liga Campionilor, antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a anunţat sâmbătă că Lamine Yamal, care a lipsit timp de două săptămâni, va reveni pe teren duminică, în La Liga, împotriva lui Real Sociedad. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Chiar dacă poate va fi la început pe banca de rezerve, cu siguranţă va juca câteva minute”, a spus antrenorul german despre Yamal, care a ratat ultimele patru meciuri ale Barcelonei din cauza unei dureri la zona pubiană. 

Lamine Yamal revine pe teren la Barcelona 

“Toată lumea este convinsă că este momentul potrivit pentru revenirea lui. Suntem bucuroşi să-l avem ca opţiune pentru meciul de mâine”, a adăugat Flick, cu patru zile înainte de meciul din Liga Campionilor cu PSG. 

Flick, fostul antrenor al lui Bayern München, care va trebui să facă faţă în următoarele săptămâni absenţelor brazilianului Raphinha, mijlocaşilor Gavi şi Fermin Lopez, şi portarilor Joan Garcia şi Marc-Andre ter Stegen, şi-a reiterat încrederea în experimentatul polonez Wojciech Szczesny în poartă. 

“Acum Tek (Szczesny) s-a întors. Şi dacă te uiţi la sezonul trecut, în a doua repriză am câştigat aproape fiecare meci. Am câştigat trei trofee cu el. Este un portar fantastic şi o persoană fantastică. Nu am nicio îndoială în privinţa asta”, a spus Flick despre jucătorul de 35 de ani. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Observator
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Cum arată soția lui Vladislav Blănuță. Olivia urmează să devină mamă pentru prima dată
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Vladislav Blănuță. Olivia urmează să devină mamă pentru prima dată
19:18
Julian Alvarez, cinci goluri într-o săptămână după „dubla” cu Real Madrid. Reacția de milioane a lui Diego Simeone
19:15
Atletico Madrid – Real Madrid 5-2. „Galacticii”, umiliți într-un derby spectaculos. Gol anulat, penalty și reveniri de vis
19:08
Nebunie în Premier League! Și-a înscris de două ori în proprie poartă
19:01
Alexandru Dobre, rezervă în Petrolul – Rapid. Decizie surpriză după scandalul uriaș cu fanii
18:50
Ruben Amorim, record negativ după ultima înfrângere a lui Manchester United
18:48
Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!