Veste importantă pentru Barcelona. Hansi Flick a anunțat ce se întâmplă cu Lamine Yamal înaintea meciului cu PSG - Antena Sport

Cu patru zile înainte de meciul cu PSG din Liga Campionilor, antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a anunţat sâmbătă că Lamine Yamal, care a lipsit timp de două săptămâni, va reveni pe teren duminică, în La Liga, împotriva lui Real Sociedad.

“Chiar dacă poate va fi la început pe banca de rezerve, cu siguranţă va juca câteva minute”, a spus antrenorul german despre Yamal, care a ratat ultimele patru meciuri ale Barcelonei din cauza unei dureri la zona pubiană.

Lamine Yamal revine pe teren la Barcelona

“Toată lumea este convinsă că este momentul potrivit pentru revenirea lui. Suntem bucuroşi să-l avem ca opţiune pentru meciul de mâine”, a adăugat Flick, cu patru zile înainte de meciul din Liga Campionilor cu PSG.

Flick, fostul antrenor al lui Bayern München, care va trebui să facă faţă în următoarele săptămâni absenţelor brazilianului Raphinha, mijlocaşilor Gavi şi Fermin Lopez, şi portarilor Joan Garcia şi Marc-Andre ter Stegen, şi-a reiterat încrederea în experimentatul polonez Wojciech Szczesny în poartă.

“Acum Tek (Szczesny) s-a întors. Şi dacă te uiţi la sezonul trecut, în a doua repriză am câştigat aproape fiecare meci. Am câştigat trei trofee cu el. Este un portar fantastic şi o persoană fantastică. Nu am nicio îndoială în privinţa asta”, a spus Flick despre jucătorul de 35 de ani.