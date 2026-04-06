Vinicius a dat cărțile pe față despre relația cu Xabi Alonso: „Nu a fost plăcut, mi-am cerut scuze”

Vinicius Junior, atacantul lui Real Madrid, a recunoscut luni, într-o conferinţă de presă, că “nu a putut crea o legătură” cu fostul antrenor al echipei spaniole, Xabi Alonso, informează site-ul eurosport.fr.

Cu zi înaintea meciului cu Bayern Munchen din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, Vinicius a fost chestionat pe mai multe subiecte sensibile. Brazilianul a vorbit cu o oarecare sinceritate, în special în ceea ce priveşte relaţia sa cu Xabi Alonso.

Când aventura lui Xabi Alonso pe banca madrilenilor a luat o întorsătură proastă, numele lui Vinicius a apărut frecvent printre “rebelii” din vestiar. Iar apariţia sa de luni în faţa jurnaliştilor a oferit o oportunitate de a reveni asupra relaţiei cel puţin reci dintre cei doi.

“Perioada petrecută alături de Xabi a fost o experienţă îmbogăţitoare, am crescut ca om. Nu am reuşit să construiesc o legătură puternică cu el, dar am o relaţie excelentă cu Arbeloa şi mi-a dat multă încredere, aşa cum făcuse şi Ancelotti”, a declarat Vinicius, recunoscând că neînţelegerile dintre el şi antrenorul său nu erau doar zvonuri.

Unele momente sugeraseră acest lucru, începând cu furia exprimată de brazilian când a fost înlocuit împotriva Barcelonei la sfârşitul lunii octombrie. “Nu a fost un moment plăcut, mi-am cerut scuze tuturor”, a recunoscut el. “Îmi place să joc fiecare meci. Cu o minte puţin mai calmă, înţelegi că ai făcut o greşeală.”