Vinicius a dat cărțile pe față despre relația cu Xabi Alonso: „Nu a fost plăcut, mi-am cerut scuze”

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 18:27

Vinicius şi Xabi Alonso/ Profimedia

Vinicius Junior, atacantul lui Real Madrid, a recunoscut luni, într-o conferinţă de presă, că “nu a putut crea o legătură” cu fostul antrenor al echipei spaniole, Xabi Alonso, informează site-ul eurosport.fr.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu zi înaintea meciului cu Bayern Munchen din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, Vinicius a fost chestionat pe mai multe subiecte sensibile. Brazilianul a vorbit cu o oarecare sinceritate, în special în ceea ce priveşte relaţia sa cu Xabi Alonso.

Când aventura lui Xabi Alonso pe banca madrilenilor a luat o întorsătură proastă, numele lui Vinicius a apărut frecvent printre “rebelii” din vestiar. Iar apariţia sa de luni în faţa jurnaliştilor a oferit o oportunitate de a reveni asupra relaţiei cel puţin reci dintre cei doi.

Perioada petrecută alături de Xabi a fost o experienţă îmbogăţitoare, am crescut ca om. Nu am reuşit să construiesc o legătură puternică cu el, dar am o relaţie excelentă cu Arbeloa şi mi-a dat multă încredere, aşa cum făcuse şi Ancelotti”, a declarat Vinicius, recunoscând că neînţelegerile dintre el şi antrenorul său nu erau doar zvonuri.

Unele momente sugeraseră acest lucru, începând cu furia exprimată de brazilian când a fost înlocuit împotriva Barcelonei la sfârşitul lunii octombrie. “Nu a fost un moment plăcut, mi-am cerut scuze tuturor”, a recunoscut el. “Îmi place să joc fiecare meci. Cu o minte puţin mai calmă, înţelegi că ai făcut o greşeală.”

Reclamă
Reclamă

O altă relaţie care a făcut obiectul multor discuţii este cea dintre Vinicius şi partenerul său de atac Kylian Mbappe. Nu a scăpat nimănui că brazilianul se exprimă mai liber în absenţa francezului de pe teren. Cu toate acestea, el nu are de gând să alimenteze speculaţiile. “Se vorbeşte mult, dar Kylian a marcat întotdeauna goluri şi ne-a ajutat. Trebuie să fim pe aceeaşi lungime de undă mâine; am o conexiune incredibilă cu el pe teren şi în afara lui”, a afirmat el, de data aceasta mai precaut în comunicarea sa.

Deşi situaţia sa actuală este foarte comentată, viitorul său este cel puţin la fel de discutat. Contractul lui Vinicius expiră în puţin peste un an, iar el nu a ajuns încă la un acord cu Real Madrid privind o prelungire. Dar cel puţin a dat o indicaţie clară a intenţiilor sale în această privinţă: “Ştim cu toţii ce vrem şi ne vom reînnoi contractul la momentul potrivit. Sunt foarte calm pentru că mă bucur de încrederea preşedintelui. Sunt fericit aici şi vreau să rămân mulţi ani.”

Fostul jucător al lui Flamengo a fost în cele din urmă întrebat despre rasismul la care el sau, mai recent, echipa naţională a Spaniei şi Lamine Yamal, au fost martori. Este un subiect faţă de care brazilianul rămâne foarte angajat: “Săracii, negrii care sunt peste tot, au o viaţă mai grea, iar noi, jucătorii, putem face multe. Nu sunt ţări rasiste în sine, dar există rasişti în aceste ţări, acesta este un fapt, şi dacă vom continua această luptă împreună, în viitor, noii jucători vor putea evita aceste situaţii, şi toţi ceilalţi la fel.”

De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilorDe ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
Reclamă
Reclamă
