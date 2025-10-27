"Mai bine plec de la echipă!". Vinicius, declarație "explozivă" în timpul crizei de nervi din Real - Barcelona - Antena Sport

Vinicius a fost un “car de nervi” atunci când Xabi Alonso a ales să îl schimbe în minutul 72 al derby-ului dintre Real Madrid și Barcelona, iar brazilianul nu s-a ferit să arunce cuvinte dure. Camerele celor de la DAZN au surprins câteva replici care arată frustrarea imensă a sud-americanului.

Extrema de pe Santiago Bernabeu a spus în drum spre vestiar că ar prefera să plece de la echipă, o declarație șocantă din partea unuia dintre cei mai buni jucători “blanco”. Camerele au remarcat și ce i-a transmis Xabi Alonso brazilianului în momentul în care arbitrul de rezervă a indicat că urmează să fie schimbat.

Vinicius, declarație explozivă: “Plec, mai bine plec”

Vinicius a fost unul dintre cei mai în formă jucători ai Realului în timpul El Clasico, acesta fiind și motivul pentru care brazilianul și-a arătat frustrarea imensă când și-a văzut numărul pe tabela care indica schimbarea sa. Jurnaliștii de la marca.com au relatat ce s-a observat cu ajutorul camerelor oferite de la DAZN, iar primele cuvinte ale sud-americanului au fost: “Eu? Eu? Mister, mister!“.

După ce i-a cerut explicații lui Alonso cât timp era în continuare pe teren, sud-americanul a înjurat uitându-se spre cer, iar antrenorul său, pentru a nu permite tensiunii să crească și mai mult, a încercat să îl grăbească pe jucător să vină mai repede spre bancă. “Haide, Vini, Dumnezeule!“, a spus Alonso.

Când a ieșit de pe teren, Vinicius s-a dus “glonț” la vestiare și a spus: “Plec de la echipă… plec, mai bine plec“. Ulterior, brazilianul a revenit pe bancă, după ce a fost convins de antrenorul de portari al echipei “blanco”, Luis Llopis.