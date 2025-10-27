"Mai bine plec de la echipă!". Vinicius, declarație "explozivă" în timpul crizei de nervi din Real - Barcelona - Antena Sport

Închide meniul
"Mai bine plec de la echipă!". Vinicius, declarație "explozivă" în timpul crizei de nervi din Real - Barcelona

Home | Fotbal | La Liga | "Mai bine plec de la echipă!". Vinicius, declarație "explozivă" în timpul crizei de nervi din Real – Barcelona

“Mai bine plec de la echipă!”. Vinicius, declarație “explozivă” în timpul crizei de nervi din Real – Barcelona

Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 8:46

Mai bine plec de la echipă!. Vinicius, declarație explozivă în timpul crizei de nervi din Real – Barcelona

Vinicius, în momentul în care a fost schimbat în Real Madrid - Barcelona / Profimedia

Vinicius a fost un “car de nervi” atunci când Xabi Alonso a ales să îl schimbe în minutul 72 al derby-ului dintre Real Madrid și Barcelona, iar brazilianul nu s-a ferit să arunce cuvinte dure. Camerele celor de la DAZN au surprins câteva replici care arată frustrarea imensă a sud-americanului.

Extrema de pe Santiago Bernabeu a spus în drum spre vestiar că ar prefera să plece de la echipă, o declarație șocantă din partea unuia dintre cei mai buni jucători “blanco”. Camerele au remarcat și ce i-a transmis Xabi Alonso brazilianului în momentul în care arbitrul de rezervă a indicat că urmează să fie schimbat.

Vinicius, declarație explozivă: “Plec, mai bine plec”

Vinicius a fost unul dintre cei mai în formă jucători ai Realului în timpul El Clasico, acesta fiind și motivul pentru care brazilianul și-a arătat frustrarea imensă când și-a văzut numărul pe tabela care indica schimbarea sa. Jurnaliștii de la marca.com au relatat ce s-a observat cu ajutorul camerelor oferite de la DAZN, iar primele cuvinte ale sud-americanului au fost: “Eu? Eu? Mister, mister!“.

După ce i-a cerut explicații lui Alonso cât timp era în continuare pe teren, sud-americanul a înjurat uitându-se spre cer, iar antrenorul său, pentru a nu permite tensiunii să crească și mai mult, a încercat să îl grăbească pe jucător să vină mai repede spre bancă. “Haide, Vini, Dumnezeule!“, a spus Alonso.

Când a ieșit de pe teren, Vinicius s-a dus “glonț” la vestiare și a spus: “Plec de la echipă… plec, mai bine plec“. Ulterior, brazilianul a revenit pe bancă, după ce a fost convins de antrenorul de portari al echipei “blanco”, Luis Llopis.

Declarațiile făcute de Vini sunt unele care pot afecta enorm starea de spirit din vestiarul Realului, iar Xabi Alonso a anunțat în timpul conferinței de presă că va rezolva în spatele camerelor și jurnaliștilor acest conflict apărut.

Ce a spus Vinicius despre scandalul de la finalul meciului

Vinicius a venit ulterior și cu câteva declarații legate de scandalul imens care a avut loc în finalul meciului, în urma căruia au fost arătate șase cartonașe galbene și unul roșu. Brazilianul a explicat că aceste lucruri fac parte din intensitatea unui El Clasico și că nu a fost în intenția nimănui să jignească pe cineva:

Am un mesaj pentru toți madrilenii, în special pentru cei care au venit pe Bernabeu și ne-au susținut cu pasiune. Așa este Clasico; se întâmplă multe lucruri pe teren și în afara lui. Încercăm să menținem echilibrul, dar acest lucru nu este întotdeauna posibil.

Nu am vrut să jignim pe nimeni, nici pe jucătorii tineri, nici pe fani. Știm că atunci când pășim pe teren, trebuie să ne jucăm rolul și așa a fost astăzi. Hala Madrid!“.

