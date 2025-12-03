Cum l-a descris Florin Cernat pe Mihai Stoica, după ce oficialul l-a adus alături de el în conducerea FCSB-ului - Antena Sport

Florin Cernat (45 de ani) a vorbit despre Mihai Stoica (60 de ani), preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului. Florin Cernat a devenit director sportiv la FCSB, la cererea lui Mihai Stoica. Gigi Becali a aprobat mutarea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anterior, Florin Cernat a fost director sportiv la Voluntari. Ca jucător, Cernat a evoluat, printre altele, la Oţelul Galaţi, Dinamo Bucureşti, Dinamo Kiev, Hajduk Split sau Viitorul.

Florin Cernat: “MM e, poate, cel mai bun conducător pe care l-am întâlnit”

“Pentru mine e un pas înainte. Până la urmă am ajuns la cea mai titrată echipă din România. Este campioana României. E un pas uriaș pentru mine în carieră. Aici nu cred că încape discuția de așa ceva, e un club mare, un club cu pretenții, este un club unde lucrezi cu drag. Eu încerc să-mi fac cât mai bine meseria și să fac exact ceea ce mi se cere, pentru că de asta am fost adus aici, să mă ocup de scouting.

Cam asta ar trebui să facă un director sportiv, să aducă jucătorii de care e nevoie. MM e un conducător… poate cel mai bun conducător pe care l-am întâlnit până acum. Eu sunt la început, mai am multe de învățat și mult o să învâț de la el. Eu sper să nu iasă la pensie”, a declarat Florin Cernat, într-un interviu pentru Sports Content eAD.

Mihai Stoica mărturisea că a fost mult timp în căutarea unui director sportiv, care să vină alături de el la FCSB. Atunci când Gigi Becali (67 de ani) nu mai dorea ca Vlad Chiricheş (36 de ani) să rămână ca jucător la FCSB s-a vorbit despre varianta ca fostul internaţional să ocupe poziţia de director sportiv. Chiricheş nu a fost de acord.