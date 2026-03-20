“A jucat aseară?” Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – Craiova 0-1: “Fotbalist când eşti?”

Alex Masgras Publicat: 20 martie 2026, 12:21

Cătălin Cîrjan / Sport Pictures

Dănuţ Lupu a avut un discurs dur la adresa lui Cătălin Cîrjan, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii s-au impus pe Arena Naţională şi au revenit pe primul loc în Liga 1 pentru moment, cel puţin până la meciul dintre CFR Cluj şi Rapid.

De partea cealaltă, Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri consecutive şi continuă seria proastă începută pe finalul sezonului regulat.

Dănuţ Lupu, discurs dur la adresa lui Cătălin Cîrjan: “Aveam pretenţii de la el”

Dănuţ Lupu a fost dezamăgit de prestaţia lui Dinamo şi de mai mulţi jucători ai echipei lui Zeljko Kopic. El a avut un discurs dur la adresa căpitanului Cătălin Cîrjan, de la care, spune el, avea pretenţii:

“A jucat Cîrjan aseară? De la Cîrjan avem pretenții. Dacă se juca până acum nu le dădea Dinamo gol. Toată spune că Dinamo nu are vârf de atac. Aseară, și dacă avea Dinamo trei vârfuri de atac…

Degeaba, dacă nu ajunge mingea în față. Poți să ai vârf de atac. Să nu ai nicio ocazie clară în 45 de minute? Cred că spune multe asta.

Pasează aproape toți înapoi. Parcă le este frică să atace poarta. Eu cred că Dinamo a avut aici probleme. Nu a avut pe nimeni care să se impună la mijlocul terenului. Tot așteptăm de la Cîrjan. Eu am învățat un lucru de la Mircea Lucescu: Ești băiat bun, dar fotbalist când ești?”, a declarat Dănuţ Lupu, potrivit fanatik.ro.

Alexandru Musi nu a scăpat nici el de criticile lui Lupu. Fostul fotbalist al lui Dinamo este de părere că jucătorul venit de la FCSB nu mai dă acelaşi randament ca atunci când a semnat cu formaţia din Ştefan cel Mare:

“Nici Musi nu mai e jucătorul care a fost când venise la Dinamo. Parcă nu mai are dorința aceea. Au o problemă. Sper să treacă peste ea. Cinci înfrângeri sunt cam multe”, a mai spus Dănuţ Lupu.

Pentru Dinamo, primul meci după pauza internaţională va avea loc pe 4 aprilie, la Mioveni, contra celor de la FC Argeş. Va urma apoi deplasarea din Gruia, cu CFR Cluj, după care va primi vizita lui U Cluj. Pe 22 aprilie va avea loc semifinala cu Universitatea Craiova, din Cupa României.

