“A jucat aseară?” Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – Craiova 0-1: “Fotbalist când eşti?”

Dănuţ Lupu a avut un discurs dur la adresa lui Cătălin Cîrjan, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii s-au impus pe Arena Naţională şi au revenit pe primul loc în Liga 1 pentru moment, cel puţin până la meciul dintre CFR Cluj şi Rapid.

De partea cealaltă, Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri consecutive şi continuă seria proastă începută pe finalul sezonului regulat.

Dănuţ Lupu a fost dezamăgit de prestaţia lui Dinamo şi de mai mulţi jucători ai echipei lui Zeljko Kopic. El a avut un discurs dur la adresa căpitanului Cătălin Cîrjan, de la care, spune el, avea pretenţii:

“A jucat Cîrjan aseară? De la Cîrjan avem pretenții. Dacă se juca până acum nu le dădea Dinamo gol. Toată spune că Dinamo nu are vârf de atac. Aseară, și dacă avea Dinamo trei vârfuri de atac…

Degeaba, dacă nu ajunge mingea în față. Poți să ai vârf de atac. Să nu ai nicio ocazie clară în 45 de minute? Cred că spune multe asta.