Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia! Decizia conducerii formaţiei poloneze - Antena Sport

Legia Varșovia face un sezon modest în prima ligă a Poloniei, iar Edi Iordănescu a vrut să ia o decizie importantă, imediat după eșecul suferit în ultima etapă, scor 1-3 cu Zaglebie.
Presa poloneză scrie că tehnicianul român a vrut să-și dea demisia de la formația din Ekstraklasa, însă conducerea nu i-a acceptat-o.
Edi Iordănescu a vrut să-și dea demisia de la Legia Varșovia
Situația lui Edi Iordănescu este una destul de complicată la Legia Varșovia, mai ales după eșecul suferit în campionat contra celor de la Zaglebie. Formația pregătită de tehnicianul român este pe locul 9 după 11 etape, la 9 distanță de liderul Jagiellonia.
Fostul selecționer al naționalei României a vrut să-și dea demisia de la gruparea poloneză, însă conducerea nu a fost de acord cu decizia sa, motiv pentru care dorința antrenorului nu s-a materializat.
„Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea de a-și rezilia contractul! Se pare că acesta a recunoscut că binele echipei trebuie să fie pe primul loc și este gata să părăsească Legia, asumându-și responsabilitatea pentru rezultatele slabe.
Conducerea clubului, însă, nu este dispusă să accepte o astfel de mișcare. Șefii Legiei consideră că schimbarea antrenorului în acest moment nu este o idee bună”, au scris polonezii de la goal.pl.
