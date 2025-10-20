Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia! Decizia conducerii formaţiei poloneze - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia! Decizia conducerii formaţiei poloneze

Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia! Decizia conducerii formaţiei poloneze

Daniel Işvanca Publicat: 20 octombrie 2025, 17:01

Comentarii
Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia! Decizia conducerii formaţiei poloneze

Edi Iordănescu / Profimedia

Legia Varșovia face un sezon modest în prima ligă a Poloniei, iar Edi Iordănescu a vrut să ia o decizie importantă, imediat după eșecul suferit în ultima etapă, scor 1-3 cu Zaglebie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa poloneză scrie că tehnicianul român a vrut să-și dea demisia de la formația din Ekstraklasa, însă conducerea nu i-a acceptat-o.

Edi Iordănescu a vrut să-și dea demisia de la Legia Varșovia

Situația lui Edi Iordănescu este una destul de complicată la Legia Varșovia, mai ales după eșecul suferit în campionat contra celor de la Zaglebie. Formația pregătită de tehnicianul român este pe locul 9 după 11 etape, la 9 distanță de liderul Jagiellonia.

Fostul selecționer al naționalei României a vrut să-și dea demisia de la gruparea poloneză, însă conducerea nu a fost de acord cu decizia sa, motiv pentru care dorința antrenorului nu s-a materializat.

„Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea de a-și rezilia contractul! Se pare că acesta a recunoscut că binele echipei trebuie să fie pe primul loc și este gata să părăsească Legia, asumându-și responsabilitatea pentru rezultatele slabe.

Reclamă
Reclamă

Conducerea clubului, însă, nu este dispusă să accepte o astfel de mișcare. Șefii Legiei consideră că schimbarea antrenorului în acest moment nu este o idee bună”, au scris polonezii de la goal.pl.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
Observator
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
20:30
LIVE TEXTPetrolul – CFR Cluj 0-0. „Feroviarii” vor prima victorie în deplasare
20:19
Un club uriaş din LaLiga e într-o situaţie financiară disperată!
19:59
Hermannstadt – Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon
19:12
BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul
18:58
Iuliu Mureșan, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „E greu să refuz, are vorba dulce, mieroasă”
17:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 octombrie
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 5 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 6 „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus