Adrian Păun a anunțat obiectivul CFR-ului, înaintea derby-ului cu FCSB - Antena Sport

Adrian Păun a anunțat obiectivul CFR-ului, înaintea derby-ului cu FCSB

Adrian Păun a anunțat obiectivul CFR-ului, înaintea derby-ului cu FCSB

Adrian Păun a anunțat obiectivul CFR-ului, înaintea derby-ului cu FCSB

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 19:49

Adrian Păun a anunțat obiectivul CFR-ului, înaintea derby-ului cu FCSB

FOTO: AntenaSport

Adrian Păun a fost prezent la conferința de presă premergătoare derby-ului dintre CFR Cluj și FCSB. Jucătorul ardelenilor a anunțat obiectivul echipei sale, înaintea duelului.

FCSB și CFR Cluj sunt într-o adevărată criză de rezultate în Liga 1. Campioana și vicecampioana sezonului trecut se află pe poziții de baraj, cu o singură victorie adunată de la startul actualei stagiuni.

Ce a spus Adrian Păun înainte de CFR Cluj – FCSB

La conferința de presă, Adrian Păun a declarat că o victorie în fața FCSB-ului va crește moralul în tabăra lui Andrea Mandorlini. De asemenea, jucătorul a spus că obiectivul echipei sale este calificarea în play-off-ul Ligii 1.

“Vin cu un moral foarte bun, după calificarea în Europa League. Sunt în aceași situație ca și noi în campionat. Ne așteaptă un meci foarte greu, ei nu mai au nevoie de nicio prezentare. Sper să ne ridicăm la nivelul partidei.

Este o perioadă grea pentru noi toți, pentru suporteri, pentru familia CFR. Nu aceasta este valoarea noastră, suntem, majoritatea, aceași jucători de anul trecut, am câștigat Cupa, suntem vicecampioni. Mâine, dacă vom câștiga acest derby, ne vom spăla din păcate.

Nu am fost obișnuiți să fim pe ultimele locuri. Asta este realitatea, avem foarte puține puncte. Orice punct este important. Principalul nostru obiectiv este să ne calificăm în play-off și mâine să arătăm altă față. Lumea s-a săturat de vorbe, trebuie să arătăm pe teren!”, a spus Adrian Păun, la conferința de presă.

Derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB se va juca duminică, de la ora 21:30. Partida din etapa a 8-a va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Sebastian Colțescu va arbitra meciul CFR Cluj – FCSB

Oficialii CCA l-au delegat pe Sebastian Colțescu la duelul CFR Cluj – FCSB, din etapa a 8-a a sezonului de Liga 1. Partida este programată duminică, de la ora 21:30.

Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"
Sebastian Colțescu va fi ajutat, de la cele două linii, de Ovidiu Artene și Daniel Mitruți. Andrei Chivulete va fi al 4-lea oficial, la partida din etapa a 8-a.

În camera VAR au fost delegați oficialii Ovidiu Hațegan și Raul Ghiculescu.

De menționat este faptul că Sebastian Colțescu a mai arbitrat-o pe FCSB în acest sezon. S-a întâmplat la partida cu Petrolul, câștigată de campioana en-titre cu scorul de 1-0, la Ploiești.

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
