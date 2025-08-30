Adrian Păun a anunțat obiectivul CFR-ului, înaintea derby-ului cu FCSB - Antena Sport

Adrian Păun a fost prezent la conferința de presă premergătoare derby-ului dintre CFR Cluj și FCSB. Jucătorul ardelenilor a anunțat obiectivul echipei sale, înaintea duelului.

FCSB și CFR Cluj sunt într-o adevărată criză de rezultate în Liga 1. Campioana și vicecampioana sezonului trecut se află pe poziții de baraj, cu o singură victorie adunată de la startul actualei stagiuni.

Ce a spus Adrian Păun înainte de CFR Cluj – FCSB

La conferința de presă, Adrian Păun a declarat că o victorie în fața FCSB-ului va crește moralul în tabăra lui Andrea Mandorlini. De asemenea, jucătorul a spus că obiectivul echipei sale este calificarea în play-off-ul Ligii 1.

“Vin cu un moral foarte bun, după calificarea în Europa League. Sunt în aceași situație ca și noi în campionat. Ne așteaptă un meci foarte greu, ei nu mai au nevoie de nicio prezentare. Sper să ne ridicăm la nivelul partidei.

Este o perioadă grea pentru noi toți, pentru suporteri, pentru familia CFR. Nu aceasta este valoarea noastră, suntem, majoritatea, aceași jucători de anul trecut, am câștigat Cupa, suntem vicecampioni. Mâine, dacă vom câștiga acest derby, ne vom spăla din păcate.