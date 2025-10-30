Afacerea care îi aduce lui Florin Tănase 15 milioane de euro. Mitică Dragomir l-a dat de gol: "Stă pe cai mari" - Antena Sport

Florin Tănase a cunoscut succesul la FCSB, unde Gigi Becali a recunoscut recent că fotbalistul a câştigat bine anul trecut: 1 milion de euro, din salariu şi bonusuri! El a făcut bani frumoşi şi în urma transferurului la Al Jazira, aolo unde avea un salariu de 1,5 miloane de euro. Cu banii strânşi fin fotbal, Tănase a investit în imobiliare.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că Tănase a investit în mai multe blocuri de apartamente, iar fostul şef de la LPF estimează un profit uriaş pentru jucătorul FCSB, de 15 milioane de euro. “Tănase stă pe cai mari. Nu știu dacă este cel mai bun fotbalist, dar este cel mai pricopsit. Are două blocuri lângă mine. După ce le vinde, face cel puțin 15 milioane de euro. Văd că se interesează să cumpere terenuri în continuare. Când ai bani și știi în ce să-i bagi… tu deja știi drumul, ai înțeles? Nu riști banii. În imobiliare nu mai câștigi 30%, dar câștigi 20%. Ce bancă îți dă 20%?”, a explicat Mitică Dragomir pentru Fanatik.ro.

Unde investeşte Florin Tănase?

Florin Tănase deţine un ansamblu de blocuri alături de impresarul Florin Vulturar. Cei doi au clădit Noura Residence, care are patru imobile, a câte 32 de apartamente fiecare: „Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară. Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, a declarat Florin Tănase despre proiectul său.