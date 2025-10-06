Salariul de Liga Campionilor pe care Tănase îl încasează la FCSB. Gigi Becali: "I-a luat omul din calificări" - Antena Sport

Florin Tănase se poate lăuda cu un salariu generos la FCSB. Gigi Bacali a dezvăluit fără reţinere ce bani a încasat fotbalistul anul trecut. Şi anume: 1 milion de euro! Banii s-au adunat toţi şi din bonusuri. Pentru o echipă din campionatul intern suma pare fabuloasă, dacă de gândim că Dennis Man încasează la PSV 1,7 milioane de euro anual, dar doar din salariu, fără bonusuri.

De când a revenit la FCSB, Florin Tănase s-a dovedit om de bază şi cu siguranţă şi de numele lui s-au legat ultimele performanţe ale echipei. Munca lui a fost răsplătită din plin de Gigi Becali, după cum patronul a dezvăluit pentru Fanatik.ro.

„Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alinta el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…

Vezi-ți mă, de treaba ta cu ofertele, mă, unde că te duci în Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine. Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta, în țara ta ortodoxă, la liturghii, la biserică, ce e mai frumos decât asta? Să stai în țara ta, cea mai puternică țară din lumea asta e România. Tănase merge la Biserică!”, a declarat Gigi Becali.