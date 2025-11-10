"Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!" Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi - Antena Sport

Închide meniul
“Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!” Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi

Radu Constantin Publicat: 10 noiembrie 2025, 17:04

Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi! Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi

FOTO: Sport Pictures

Acţionarul Mihai Rotaru a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova.

”Mirel Rădoi şi-a luat aseară La revedere de la jucători. Am avut o discuţie până târziu în noapte, am încercat să-l convingem pentru a rămâne în acest proiect. Eu am crezut în Mirel Rădoii şi proiectul lui aici. Cele mai des invocate motive au fost cele emoţionale, cumva acest proiect l-a epuizat şi a preferat să facă un pas în spate. Cred că Mirel şi Universitatea ar fi meritat să stea împreună. Avem o listă de trei antrenori pentru înlocuirea lui Mirel”, a spus Rotaru.

Mirel Rădoi a fost numit antrenor la Universitatea Craiova în 28 ianuarie 2025. În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova în perioada august – decembrie 2022.

Clubul a anunţat şi într-o postare pe Facebook plecarea lui Mirel Rădoi. Mesajul este unul emoţionant: “Mulțumim pentru tot ceea ce ai realizat la Știința și îți dorim mult succes în următoarele provocări, Mirel Rădoi! 🫡
Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi! 💙”, este mesajul oficial.

 

