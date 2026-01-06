Ce mesaj a postat Sorana Cîrstea înaintea duelului uriaş cu Aryna Sabalenka - Antena Sport

Sorana Cîrstea şi Aryna Sabalenka, la finalul unui meci - Profimedia Images

Sorana Cîrstea are un început senzaţional de an 2026, în care s-a calificat în optimile de la Brisbane, după o victorie spectaculoasă în faţa letonei Jelena Ostapenko, 6-2, 7-6.

Pentru sportiva care a anunţat deja că 2026 e ultimul ei sezon în circuitul profesionist urmează o partidă care se anunţă infernală cu Aryna Sabalenka, cea mai bună jucătoare a lumii.

Mesajul postat de Sorana Cîrstea

Înainte de partida cu numărul 1 mondial, Sorana a postat un mesaj pe Instagra, alături de o poză în care apare cu pumnul strâns: “Asta e starea în primul turneu din 2026, la Brisbane. În turul 3”.



Sorana a obţinut a doua victorie din 2026, 6-2, 7-6 (5) cu letona Ostapenko, iar serviciul a fost arma principală a sportivei noastre, care şi-a trecut în cont cifre spectaculoase.