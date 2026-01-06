Ce mesaj a postat Sorana Cîrstea înaintea duelului uriaş cu Aryna Sabalenka - Antena Sport

Închide meniul
Ce mesaj a postat Sorana Cîrstea înaintea duelului uriaş cu Aryna Sabalenka

Dan Roșu Publicat: 6 ianuarie 2026, 15:54

Sorana Cîrstea şi Aryna Sabalenka, la finalul unui meci - Profimedia Images

Sorana Cîrstea are un început senzaţional de an 2026, în care s-a calificat în optimile de la Brisbane, după o victorie spectaculoasă în faţa letonei Jelena Ostapenko, 6-2, 7-6.

Pentru sportiva care a anunţat deja că 2026 e ultimul ei sezon în circuitul profesionist urmează o partidă care se anunţă infernală cu Aryna Sabalenka, cea mai bună jucătoare a lumii.

Mesajul postat de Sorana Cîrstea

Înainte de partida cu numărul 1 mondial, Sorana a postat un mesaj pe Instagra, alături de o poză în care apare cu pumnul strâns: “Asta e starea în primul turneu din 2026, la Brisbane. În turul 3”.

 
Sorana a obţinut a doua victorie din 2026, 6-2, 7-6 (5) cu letona Ostapenko, iar serviciul a fost arma principală a sportivei noastre, care şi-a trecut în cont cifre spectaculoase.

Sorana Cîrstea şi-a dominat clar adversara la capitolul aşi. Ea a servit nu mai puţin de 11 aşi, în timp ce în dreptul adversarei sale a rămas un mare 0. Mai mult, sportiva de pe locul 41 WTA şi-a câştigat 89% dintre punctele disputate cu primul serviciu, în timp ce Alona şi-a adjudecat doar 67% dintre puncte.

În optimi, Sorana va evolua cu numărul 1 mondial, belarusa Aryna Sabalenka, care a avut nevoie de doar 46 de minute pentru a trece de Cristina Bucsa din Spania, scor 6-0, 6-1. Partida va avea loc joi dimineaţă, la o oră care încă nu a fost stabilită de organizatori.

Pentru accederea în optimi, Cîrstea va primi 19.909 de dolari şi 60 de puncte WTA.

