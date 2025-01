Alex Chipciu a văzut ce a putut face Constantin Budescu şi a recunoscut: "Noroc cu VAR-ul și cu Istvan Kovacs!" - Antena Sport

Alex Chipciu a avut o reacţie categorică la finalul meciului U Cluj – Gloria Buzău, scor 2-1, în care Constantin Budescu a încercat să îşi scoată echipa de pe teren. Ardelenii au fost conduşi până în minutul 84, dar au întors rezultatul din două penalty-uri obţinute cu VAR.

Chipciu a recunoscut că a avut noroc cu Istvan Kovacs, care l-a chemat de fiecare dată la marginea terenului pe „centralul” George Cătălin Roman să revadă fazele. Dan Nistor a reuşit „dubla” de la 11 metri şi U Cluj a revenit pe primul loc în Liga 1.

Ce a spus Alex Chipciu după U Cluj – Gloria Buzău 2-1

Alex Chipciu i-a mulţumit lui Istvan Kovacs, pe care l-a descris a fi un „arbitru extraordinar”.

”Nu ne-am dorit să câștigăm așa. Clar, e mai frumos când câștigi în alt mod. Nu intenționam să câștigăm așa, dar e bine că am reușit totuși, pentru că ar fi fost păcat. În prima repriză am jucat slab, per total. Raportându-ne la ocazii, ar fi fost împotriva fotbalului să nu câștigăm astăzi. Am ratat din toate pozițiile, dar până la urmă s-a făcut dreptate.

Toată lumea, toate echipele, intră mai greu în ritm. Cred că am fost și noi puțin relaxați din cauza rezultatelor de ieri, de la Sepsi și FCSB. Poate am intrat în starea lor. Și noi credem că jucătorii (n.r lui FCSB) s-au gândit că va fi un meci ușor cu Hermannstadt, iar ce au pățit ei, am pățit și noi astăzi.