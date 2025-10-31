Alex Dobre, replică pentru Marius Lăcătuș după "dubla" din Dumbrăvița - Rapid: "Așa sunt de când eram mic" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Dobre, replică pentru Marius Lăcătuș după “dubla” din Dumbrăvița – Rapid: “Așa sunt de când eram mic”

Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 9:20

Alex Dobre, după un gol marcat pentru Rapid / Sport Pictures

Alex Dobre a fost prezent la conferința de presă organizată după victoria Rapidului contra Dumbrăviței în Cupa Româiei, unde a primit o întrebare legată de afirmația făcută recent de Marius Lăcătuș. Legenda Stelei a spus în trecut că și-ar dori ca fotbalistul giuleștenilor să ajungă la fel ca el și să îl și depășească.

Dobre s-a arătat bucuros de declarația făcută de “Fiară” și a punctat una dintre calitățile sale, și anume determinarea. În acest sezon, jucătorul de bandă a fost cel mai important om din lotul lui Costel Gâlcă și marcat 10 goluri, opt în campionat, la care le-a adăugat pe cele două de aseară.

Ce a spus Dobre despre declarația lui Lăcătuș

După ce a vorbit la flash-interviu, unde a discutat și despre derby-ul de etapa viitoare contra Universității Craiova, Dobre a mers la conferința de presă. Acolo, fotbalistul de 27 de ani a vorbit și despre ce a spus Marius Lăcătuș despre el. “Mi-aș dori ca Dobre să îmi calce pe urme și chiar să mă depășească“, fusese declarația dată de fostul mare jucător din România.

Îl salut pe această cale (n.r. pe Marius Lăcătuș). Mă bucur pentru cuvintele adresate. Determinarea provine din interior, așa sunt de când eram mic.

Sunt o persoană ambițioasă și care are o energie foarte bună. Mă bucur că pot să transmit asta și colegilor mei. Cred că asta mă ajută să mă implic în proiectul Rapidului“, a spus Dobre la conferința de presă.

O legendă a fotbalului din România, Lăcătuș a adunat 10 titluri de campion, șase Cupe ale României, o Supercupă, plus Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

