Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?" Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | “Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?” Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa

“Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?” Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa

Bogdan Stănescu Publicat: 30 octombrie 2025, 23:54

Comentarii
Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova? Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa

Alex Dobre / Profimedia Images

Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a fost bucuros după ce giuleştenii s-au distrat cu Dumbrăviţa atât datorită rezultatului, cât şi faptului că a reuşit o “dublă” în această partidă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dobre a înscris în minutele 70 şi 79 (penalty). Căpitanul Rapidului se gândeşte acum la derby-ul cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Alex Dobre, înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: “Un rezultat pozitiv ar fi o victorie”

“Cu siguranţă valoric suntem mult peste ei. Mă bucur că în această seară am reuşit să câştigăm. Jucătorii care au evoluat mai puţin au primit minute şi este foarte important pentru mentalul lor şi pentru colectiv.

(n.r: Ţi-ai dorit şi tu să prinzi minute în meciul de Cupă. Spuneai că nu îţi plac pauzele. Te ajută minutele acestea să fii şi mai motivat pentru meciul cu Craiova?) Cu siguranţă. Mă ajută pentru tonus, mă ajută să fiu într-o formă fizică şi mentală foarte bună, mai ales că am şi câştigat. Mă bucur pentru minutele primite şi pentru că am câştigat în această seară.

(n.r: Aparent ar fi mai uşor de câştigat Cupa decât campionatul) Noi ne concentrăm atât în campionat, cât şi în Cupă. O luăm meci cu meci, pas cu pas şi vedem unde ne poartă acest drum frumos care este în momentul de faţă.

Reclamă
Reclamă

(n.r: despre derby-ul cu Craiova) O să fie un meci interesant. Sper din suflet să obţinem un rezultat pozitiv şi, la final, să ne bucurăm cu toţii.

(n.r. Un rezultat pozitiv ar fi şi un egal?) Pentru mine un rezultat pozitiv ar fi o victorie”, a declarat Alex Dobre pentru digisport.ro după Dumbrăviţa – Rapid 0-4.

Dumbrăviţa – Rapid 0-4, în grupele Cupei României

Echipa bucureşteană Rapid a învins joi seara, cu 4-0, divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României. Chiar dacă, teoretic, Rapid a jucat în deplasare, în realitate giuleştenii au disputat partida acasă, pe stadionul Giuleşti.

Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere faptaMedicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Reclamă

Echipa din Dumbrăviţa a fost organizatoarea partidei din Cupa României, care a avut loc pe stadionul Rapidului. Însă statutul de echipă oaspete a priit formaţiei lui Gâlcă.

Jambor a deschis scorul în minutul 21, iar Lars Kramer a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 42. Presiunea pusă de giuleşteni s-a materializat în alte două goluri înscrise în repriza secundă. Alex Dobre a transformat un penalty, în minutul 71, iar opt minute mai târziu a reuşit dubla, stabilind scorul final, Dumbrăviţa – Rapid 0-4.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Observator
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Milionarul care a pierdut ceva mai mult important decât banii. Oferă 20.000 de euro pentru cine îi aduce „cel mai bun prieten” acasă
Fanatik.ro
Milionarul care a pierdut ceva mai mult important decât banii. Oferă 20.000 de euro pentru cine îi aduce „cel mai bun prieten” acasă
0:08 31 oct.
Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu
23:36
Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa!
23:35
“O perioadă foarte grea” Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby
23:27
Dan Şucu îl dă afară pe Vieira? Pe cine pune manager sportiv la Genoa
22:57
VideoJurnal Antena Sport | Rapidiştii au jucat fotbal pentru o cauză nobilă
22:55
VideoJurnal Antena Sport | Şeful federaţiei a admis că ştia de tensiunile dintre Golgotă şi Voinea
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 4 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 5 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului