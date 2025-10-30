"Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?" Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa - Antena Sport

Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a fost bucuros după ce giuleştenii s-au distrat cu Dumbrăviţa atât datorită rezultatului, cât şi faptului că a reuşit o “dublă” în această partidă.

Dobre a înscris în minutele 70 şi 79 (penalty). Căpitanul Rapidului se gândeşte acum la derby-ul cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Alex Dobre, înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: “Un rezultat pozitiv ar fi o victorie”

“Cu siguranţă valoric suntem mult peste ei. Mă bucur că în această seară am reuşit să câştigăm. Jucătorii care au evoluat mai puţin au primit minute şi este foarte important pentru mentalul lor şi pentru colectiv.

(n.r: Ţi-ai dorit şi tu să prinzi minute în meciul de Cupă. Spuneai că nu îţi plac pauzele. Te ajută minutele acestea să fii şi mai motivat pentru meciul cu Craiova?) Cu siguranţă. Mă ajută pentru tonus, mă ajută să fiu într-o formă fizică şi mentală foarte bună, mai ales că am şi câştigat. Mă bucur pentru minutele primite şi pentru că am câştigat în această seară.

(n.r: Aparent ar fi mai uşor de câştigat Cupa decât campionatul) Noi ne concentrăm atât în campionat, cât şi în Cupă. O luăm meci cu meci, pas cu pas şi vedem unde ne poartă acest drum frumos care este în momentul de faţă.