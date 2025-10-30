"Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?" Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa - Antena Sport

Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a fost bucuros după ce giuleştenii s-au distrat cu Dumbrăviţa atât datorită rezultatului, cât şi faptului că a reuşit o “dublă” în această partidă.
Dobre a înscris în minutele 70 şi 79 (penalty). Căpitanul Rapidului se gândeşte acum la derby-ul cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Alex Dobre, înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: “Un rezultat pozitiv ar fi o victorie”
“Cu siguranţă valoric suntem mult peste ei. Mă bucur că în această seară am reuşit să câştigăm. Jucătorii care au evoluat mai puţin au primit minute şi este foarte important pentru mentalul lor şi pentru colectiv.
(n.r: Ţi-ai dorit şi tu să prinzi minute în meciul de Cupă. Spuneai că nu îţi plac pauzele. Te ajută minutele acestea să fii şi mai motivat pentru meciul cu Craiova?) Cu siguranţă. Mă ajută pentru tonus, mă ajută să fiu într-o formă fizică şi mentală foarte bună, mai ales că am şi câştigat. Mă bucur pentru minutele primite şi pentru că am câştigat în această seară.
(n.r: Aparent ar fi mai uşor de câştigat Cupa decât campionatul) Noi ne concentrăm atât în campionat, cât şi în Cupă. O luăm meci cu meci, pas cu pas şi vedem unde ne poartă acest drum frumos care este în momentul de faţă.
(n.r: despre derby-ul cu Craiova) O să fie un meci interesant. Sper din suflet să obţinem un rezultat pozitiv şi, la final, să ne bucurăm cu toţii.
(n.r. Un rezultat pozitiv ar fi şi un egal?) Pentru mine un rezultat pozitiv ar fi o victorie”, a declarat Alex Dobre pentru digisport.ro după Dumbrăviţa – Rapid 0-4.
Dumbrăviţa – Rapid 0-4, în grupele Cupei României
Echipa bucureşteană Rapid a învins joi seara, cu 4-0, divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României. Chiar dacă, teoretic, Rapid a jucat în deplasare, în realitate giuleştenii au disputat partida acasă, pe stadionul Giuleşti.
Echipa din Dumbrăviţa a fost organizatoarea partidei din Cupa României, care a avut loc pe stadionul Rapidului. Însă statutul de echipă oaspete a priit formaţiei lui Gâlcă.
Jambor a deschis scorul în minutul 21, iar Lars Kramer a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 42. Presiunea pusă de giuleşteni s-a materializat în alte două goluri înscrise în repriza secundă. Alex Dobre a transformat un penalty, în minutul 71, iar opt minute mai târziu a reuşit dubla, stabilind scorul final, Dumbrăviţa – Rapid 0-4.
- Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu
- Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa!
- “O perioadă foarte grea” Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby
- CSC Dumbrăviţa – Rapid 0-4, în grupele Cupei României. Vezi toate rezultatele
- Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Petrolul: „Îți tremură picioarele”