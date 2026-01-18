Alex Musi a făcut show după ce Dinamo a urcat pe locul 2! Ce i-a spus lui Cîrjan despre ofertă: "L-am pupat" - Antena Sport

Binedispus după ce Dinamo a învins-o pe U Cluj cu 1-0, Alex Musi (21 de ani) a făcut show după meci. A glumit că jucătorii lui Kopic trebuie să fie mai atenţi, având în vedere nenumăratele bare pe care le-au dat în acest sezon. Şi în meciul cu U Cluj Dinamo a avut două bare, una prin Karamoko şi cealaltă prin el.
Alex Musi a vorbit şi despre oferta pe care colegul lui, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a avut-o de la Metalist Harkov. Musi a mărturisit că s-a bucurat atât de tare că acesta nu a plecat de la Dinamo încât l-a şi pupat după decizia luată de căpitanul “câinilor”.
Alex Musi: “Dinamo are forță să se bată la campionat și să joace în cupele europene”
“Mă bucur că am început 2026 în forță. Trebuie să continuăm așa. Mă bucur că am revenit lângă băieți. Au fost niște luni oribile pentru mine. Familia mea și colegii m-au ajutat să trec peste asta (n.r.: peste accidentare).
Importantă este victoria și echipa. Ne pregătim de următorul meci. (n.r. Dinamo a trimis mingea în bară sezonul acesta de 12 ori? Ce ne spune asta?) Ne spune să fim mai atenți (n.r: râde). Personal simt că Dinamo are forță să se bată la campionat și să joace în cupele europene.
(n.r. despre oferta primită de Cîrjan) Decizia a fost la el. Din păcate, nu a putut să facă pasul în străinătate, dar cu siguranță îl va face. (n.r.: Ce i-ai spus lui Cîrjan?) I-am zis că trebuie să se gândească foarte bine la acea ofertă împreună cu familia lui. (n.r: După ce a refuzat oferta ce i-ai spus?) După l-am pupat pentru că a rămas lângă noi”, a declarat Alex Musi pentru digisport.ro după Dinamo – U Cluj 1-0.
Dinamo – U Cluj 1-0
Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 22-a din Liga 1.
Cele două formaţii şi-au împărţit ocaziile în primul sfert de oră al meciului de pe Arena Naţională. Gertmonas a apărat şutul lui Musi, din minutul 9, apoi El Sawy şi Macalou au pus în pericol poarta lui Epassy, în minutul 12. Gertmonas a intervenit şi la şutul lui Soro, din minutul 19, pentru ca gazdele să deschidă scorul, în minutul 41, prin Karamoko. Partea secundă a început cu bara transversală lovită de Karamoko, în minutul 47, iar Soro a trimis puţin pe lângă poartă, în minutul 56. Dinamo a mai avut o bară, prin Musi, în minutul 61. Clujenii au forţat golul egalizator pe final de meci, Taiwo a trimis în braţele lui Epassy, în minutul 78, însă Dinamo U Cluj s-a terminat 1-0.
Victoria a dus-o pe Dinamo la 41 de puncte, care o plasează pe locul al doilea în clasament, după Rapid, cu 42 de puncte. Universitatea Cluj a rămas cu 33 de puncte şi este pe locul 8 în Liga 1.
