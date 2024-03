Alexandru Băluţă, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu Rapid: "Suntem datori faţă de suporteri! Trebuie să câştigăm!" - Antena Sport

Reclamă

„E o victorie foarte importană, ne dorim mult cele trei puncte înainte de marele derby. A fost un meci de luptă, Petrolul are o echip cu jucători buni, care fac diferenţa în atac. În seara nu le-am dat ocazia. Dar mă bucur că am luat cele trei puncte, mergem încrezători la următorul meci. Acesta era obiectivul, am pus presiune pe ei. Puteam să înscriem mai mult, dar e important că am luat cele trei puncte.

Nu mă gândesc la ce vor face ei mâine, pentru noi ar fi ideal să învingă cei de la Craiova. Suntem datori faţă de suporteri, trebuie să facem un meci bun, cred că vom intra cu un avantaj bun dacă vom învinge.

Alexandru Băluţă: „Olaru ne-a lipsit!”

E un avantaj pentru noi, e un stadion mare, va fi un derby pe măsură, se va umple stadionul. Sper să ne ridicăm la nivelul meciului, aşa cum o vor face şi tribunele.

Darius e căpitanul echipei, ne-a lipsit, e un jucător important. E important ca toţi jucătorii să fie apţi, s-a simţit când a lipsit cineva, mă bucur că am luat şase puncte din aceste două meciuri în care el a lipsit. Ngezana e un jucător important pentru noi, dar cine îl va înlocui o va face cu bine Chiri a muncit foarte mult, ne-a ajutat tot timpul fin afara terenului, a tras din greu să revină, cred că ne va ajuta.

(N.r. Despre echipa naţională) E important că sunt pe o pantă ascendentă, doar domnul selecţioner este în măsură să decidă dacă voi merita să fiu acolo”, a declarat Alexandru Băluţă.

Pierdere uriaşă pentru FCSB înainte de marele derby cu Rapid Pierdere uriaşă pentru FCSB înainte de marele derby cu Rapid! Siyabonga Ngezana a încasat un cartonaş galben pe finalul primei reprize a meciului cu Petrolul şi va fi suspendat pentru meciul ce se va disputa pe Arena Naţională, în etapa următoare de Liga 1. Dintre cei şapte jucători care erau pasibili de suspendare în cazul în care erau avertizaţi, fundaşul central este cel care nu s-a ferit de cartonaşul galben şi care va lipsi de la derby. Gicu Grozav şi Ngezana au fost implicaţi într-un clinci din care sud-africanul a vrut să iasă fără galben. Nu a scăpat însă şi nu se va afla pe teren cu Rapid, acesta fiind al patrulea galben încasat. El mai fusese pedepsit cu galben în partidele cu Farul, Dinamo şi Voluntari. Joyskim Dawa, Mihai Lixandru, Ovidiu, Octavian Popescu, Luis Phelipe și Baba Alhassan erau ceilalţi jucători aflaţi la un galben de suspendare.

