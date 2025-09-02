Alexi Pitu a „spart gheața” la Vejle! Românul, la primul gol după aproape 2 ani! - Antena Sport

Fostul internaţional român de tineret Alexi Pitu a marcat primul său gol pentru Vejle BK, învingătoare cu scorul de 6-0 în faţa echipei FC Skanderborg, marţi, în deplasare, în Cupa Danemarcei la fotbal.
Pitu (23 ani) a deschis scorul în min. 14, a primit un cartonaş galben şi a fost schimbat la pauză.
Alexi Pitu a marcat primul gol pentru Velje
Celelalte goluri ale lui Vejle au fost înscrise de Wahidullah Faghir (23, 43), Jonathan Amon (24) şi Amin Chiakha (73, 77), notează agerpres.ro.
Reușita lui Alexi Pitu vine după 23 de luni de la precedentul gol marcat. Ultimul gol reușit de jucătorul „lansat” de Academia Hagi a fost înscris pe 16 septembre 2023, într-un 2-1 cu Valenciennes, în perioada în care evolua pentru Bordeaux.
Mijlocaşul român a semnat în această vară cu Vejle BK, ”lanterna roşie” din Danemarca, după experienţe mai puţin reuşite la Bordeaux şi Dunkerque.
Ce salariu încasează Alexi Pitu la Velje
Alexi Pitu a semnat cu Velje, după despărțirea de Dunkerque. Românul își continuă cariera tot în afara granițelor, de această dată în Danemarca.
Potrivit informațiilor oferite de digisport.ro, Alexi Pitu a semnat un contract valabil pe 3 ani cu formația din Danemarca. Românul va încasa un salariu de aproximativ 250.000 de euro pe an la noua echipă.
De menționat este faptul că Mihai Teja a antrenat-o pe Velje în 8 din cele 32 de meciuri de campionat disputate în stagiunea precedentă. În momentul de față, tehnicianul o pregătește pe Metaloglobus.