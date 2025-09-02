Alexi Pitu a „spart gheața” la Vejle! Românul, la primul gol după aproape 2 ani! - Antena Sport

Închide meniul
Alexi Pitu a „spart gheața" la Vejle! Românul, la primul gol după aproape 2 ani!

Liga 1

Alexi Pitu a „spart gheața” la Vejle! Românul, la primul gol după aproape 2 ani!

Alex Ioniță Publicat: 2 septembrie 2025, 21:53

Alexi Pitu a spart gheața” la Vejle! Românul, la primul gol după aproape 2 ani!

Profimedia

Fostul internaţional român de tineret Alexi Pitu a marcat primul său gol pentru Vejle BK, învingătoare cu scorul de 6-0 în faţa echipei FC Skanderborg, marţi, în deplasare, în Cupa Danemarcei la fotbal.

Pitu (23 ani) a deschis scorul în min. 14, a primit un cartonaş galben şi a fost schimbat la pauză.

Alexi Pitu a marcat primul gol pentru Velje

Celelalte goluri ale lui Vejle au fost înscrise de Wahidullah Faghir (23, 43), Jonathan Amon (24) şi Amin Chiakha (73, 77), notează agerpres.ro.

Reușita lui Alexi Pitu vine după 23 de luni de la precedentul gol marcat. Ultimul gol reușit de jucătorul „lansat” de Academia Hagi a fost înscris pe 16 septembre 2023, într-un 2-1 cu Valenciennes, în perioada în care evolua pentru Bordeaux.

Mijlocaşul român a semnat în această vară cu Vejle BK, ”lanterna roşie” din Danemarca, după experienţe mai puţin reuşite la Bordeaux şi Dunkerque.

Ce salariu încasează Alexi Pitu la Velje

Alexi Pitu a semnat cu Velje, după despărțirea de Dunkerque. Românul își continuă cariera tot în afara granițelor, de această dată în Danemarca.

Potrivit informațiilor oferite de digisport.ro, Alexi Pitu a semnat un contract valabil pe 3 ani cu formația din Danemarca. Românul va încasa un salariu de aproximativ 250.000 de euro pe an la noua echipă.

De menționat este faptul că Mihai Teja a antrenat-o pe Velje în 8 din cele 32 de meciuri de campionat disputate în stagiunea precedentă. În momentul de față, tehnicianul o pregătește pe Metaloglobus.

Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună
Alexi Pitu este un produs al academiei Hagi. Acesta a plecat de la Farul în iarna lui 2023, la Bordeaux, în schimbul sumei de 2 milioane de euro.

Românul a plecat gratis de la clubul francez, după ce acesta a intrat în faliment. S-a înțeles apoi cu Dunkerque, echipă pentru care a adunat doar 122 de minute în decursul a 5 partide.

În momentul de față, Alexi Pitu este cotat la suma de 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

