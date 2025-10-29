"Am ajuns să vorbim de plecarea lui? E incredibil". Mirel Rădoi, apărat de un fost coleg după situaţia de la Craiova - Antena Sport

Mirel Rădoi a fost apărat de un fost coleg de la Steaua, după ce s-a vorbit despre plecarea lui de la Universitatea Craiova. Sorin Paraschiv s-a declarat şocat de zvonurile apărute în urma rezultatelor modeste înregistrate de olteni în ultima perioadă.

În ultimul meci, Universitatea Craiova s-a încurcat cu nou-promovata Metaloglobus, remizând, scor 0-0. În ultimele şapte meciuri disputate în toate competiţiile, oltenii au înregistrat o singură victorie, 3-1 cu Unirea Slobozia.

Mirel Rădoi, apărat de un fost coleg după situaţia de la Craiova

Sorin Paraschiv a analizat situaţia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova şi a transmis un mesaj ferm. Fostul jucător a subliniat faptul că oltenii nu sunt departe de primele locuri din Liga 1, fiind la trei puncte de Botoşani şi Rapid, primele două clasate. Acesta a remarcat, însă, că se poate întâmpla orice în fotbalul românesc.

“Mi se pare incredibil ca după două înfrângeri să vorbim despre acest subiect, dacă Mirel va mai continua. El are șanse în continuare să fie sus. Acum nu știu ce obiectiv și-au propus ei, dar Mirel a spus înaintea sezonului că, dacă nu va câștiga campionatul, va pleca.

Mi-este foarte greu să zic ceva. Totul este ciudat. Fotbalul din România este ciudat, patronii sunt ciudăței, președinții de club, primarii care se implică foarte mult în fotbal. Am ajuns să discutăm despre plecarea lui Mirel, care a început foarte bine campionatul, care a calificat echipa în cupele europene după foarte mulți ani și care are șanse la titlu. E ciudat, dar la noi se pot întâmpla astfel de lucruri“, a declarat Sorin Paraschiv, conform sport.ro.