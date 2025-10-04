"Am văzut și mai rele". Andrei Nicolescu, contrazis după ce a făcut praf terenul de la Unirea Slobozia - Dinamo - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele executiv de la Dinamo, s-a plâns după victoria lui Dinamo din meciul cu Unirea Slobozia că meciul nici nu trebuia să se dispute, din cauza gazonului aproape impracticabil. Nu de aceeași părere a fost însă și Florin Bratu, care în cadrul unei intervenții televizate a declarat că el nu a fost atât de deranjat de starea terenului de la Clinceni, locul în care s-a disputat partida.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul atacant al “câinilor roșii”, în prezent antrenor la CS Dinamo, este de părere că Nicolescu ar trebui să se concentreze pe alte aspecte în afară de situația terenului. În ceea ce privește rezultatul final, Bratu a catalogat victoria elevilor lui Zeljko Kopic drept una “muncită”.

Florin Bratu, mesaj pentru Andrei Nicolescu: “N-ar trebui să o dea în tragedie”

Gazonul de la Clinceni a generat controverse înainte, în timpul și chiar și după partida dintre Unirea Slobozia și Dinamo. Multe zone ale terenului erau îmbibate de apă, în ciuda eforturilor organizatorilor de a remedia situația, iar acest aspect nu a fost trecut cu vederea de Andrei Nicolescu, președintele alb-roșiilor. Florin Bratu a punctat după fluierul final că spre deosebire de alte meciuri în care terenul a fost criticat, acum chiar s-a ținut bine.

“N-ar trebui să o dea în tragedie. A fost o victorie frumoasă, muncită. Am văzut și terenuri mai rele. Asta nu înseamnă că telespectatorilor le-a convenit, dar nu m-a deranjat.

Ar trebui să ia lucrurile pozitive din meciul ăsta. Îmi aduc aminte că aproape toate echipele care au jucat împotriva Sloboziei sau a celor de la Metaloglobus s-au plâns de starea gazonului de la Clinceni. Acum a ținut destul de bine“, a spus fostul atacant, potrivit digisport.ro.