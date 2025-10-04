"Am văzut și mai rele". Andrei Nicolescu, contrazis după ce a făcut praf terenul de la Unirea Slobozia - Dinamo - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele executiv de la Dinamo, s-a plâns după victoria lui Dinamo din meciul cu Unirea Slobozia că meciul nici nu trebuia să se dispute, din cauza gazonului aproape impracticabil. Nu de aceeași părere a fost însă și Florin Bratu, care în cadrul unei intervenții televizate a declarat că el nu a fost atât de deranjat de starea terenului de la Clinceni, locul în care s-a disputat partida.
Fostul atacant al “câinilor roșii”, în prezent antrenor la CS Dinamo, este de părere că Nicolescu ar trebui să se concentreze pe alte aspecte în afară de situația terenului. În ceea ce privește rezultatul final, Bratu a catalogat victoria elevilor lui Zeljko Kopic drept una “muncită”.
Florin Bratu, mesaj pentru Andrei Nicolescu: “N-ar trebui să o dea în tragedie”
Gazonul de la Clinceni a generat controverse înainte, în timpul și chiar și după partida dintre Unirea Slobozia și Dinamo. Multe zone ale terenului erau îmbibate de apă, în ciuda eforturilor organizatorilor de a remedia situația, iar acest aspect nu a fost trecut cu vederea de Andrei Nicolescu, președintele alb-roșiilor. Florin Bratu a punctat după fluierul final că spre deosebire de alte meciuri în care terenul a fost criticat, acum chiar s-a ținut bine.
“N-ar trebui să o dea în tragedie. A fost o victorie frumoasă, muncită. Am văzut și terenuri mai rele. Asta nu înseamnă că telespectatorilor le-a convenit, dar nu m-a deranjat.
Ar trebui să ia lucrurile pozitive din meciul ăsta. Îmi aduc aminte că aproape toate echipele care au jucat împotriva Sloboziei sau a celor de la Metaloglobus s-au plâns de starea gazonului de la Clinceni. Acum a ținut destul de bine“, a spus fostul atacant, potrivit digisport.ro.
După victoria în fața Unirii Slobozia, obținută grație golului lui Stipe Perica, Dinamo a urcat provizoriu pe locul secund în campionat, la un singur punct de liderul Universitatea Craiova, care are un meci în minus. De cealaltă parte, ialomițenii stagnează pe poziția a șasea.
După pauza provocată de meciurile naționalei, Dinamo va da peste Rapid, iar Unirea Slobozia o întâlnește pe Universitatea Craiova.
Ce a spus Nicolescu după Unirea Slobozia – Dinamo
“Din păcate nu e o situaţie în care să joace niciun jucător de Liga 1. Trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaş la aşa ceva.
Cred că toţi cei care suntem responsabili pentru situaţia asta ar trebui să nu mai permitem astfel de lucruri. În primul rând, pentru sănătatea jucătorilor.
Noi ne compromitem toţi, de la Federaţie până la cluburi, aşteptând aceste compromisuri. Ne facem de râs. Prima repriză e altceva decât fotbalul. Nu putem aşa. Aş putea să tac din gură, că am câştigat şi toată lumea ar fi fericită, am merge înainte.
O să văd la AFAN, cineva de la AFAN, pentru jucătorii ăştia, fie că sunt de la Dinamo sau de la Slobozia ar fi trebuit să pună piciorul în prag, să spună ‘Domnilor, nu se poate’.
Regulamentul e destul de simplu, doar arbitrul dă drumul la meci dacă consideră că se poate juca. Nu trebuia jucat. Nu a fost fotbal. Prima repriză nu a fost fotbal, a doua a fost aşa şi aşa.
Mulţumit de atitudinea jucătorilor, că au luptat şi am luat 3 puncte. Dar cu riscuri mari.
