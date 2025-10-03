Dezastru! Cum arată gazonul de la Clinceni, cu mai puțin de o oră înainte de Slobozia - Dinamo - Antena Sport

Unirea Slobozia – Dinamo București este meciul care deschide etapa cu numărul 12 din Liga 1. „Câinii” întâlnesc una dintre revelațiile acestui început de campionat, pe un teren de care toate echipele s-au plâns.

Stadionul din Clinceni găzduiește meciurile de pe teren propriu ale ialomițenilor, însă ploaia a afectat și mai mult suprafața de joc, care arată catastrofal cu mai puțin de o oră înainte de startul partidei.

Gazon îmbibat cu apă la Clinceni!

Partida dintre Unirea Slobozia și Dinamo București este în mare pericol să nu se dispute, după ce ploaia din ultimele ore a afectat serios gazonul de pe stadionul din Clinceni.

Suprafața de joc este în unele zone complet sub apă și rămâne de văzut dacă arbitrul va permite ca acest joc să se dispute. Rareș Vidican este centralul care va oficia în primul joc al etapei a 12-a.

Disputa este programată să înceapă de la ora 20:30, însă rămâne de văzut care va fi verdictul arbitrului de centru, dacă acesta va considera sau nu terenul practicabil.