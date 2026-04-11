„Am vorbit cu patronul” Ce spune Târnovanu, revenit după 3 luni în poarta lui FCSB

FCSB s-a impus cu 4-0 în meciul cu Oțelul Galați din etapa a 4-a din play-out. Antrenorul gazdelor, Mirel Rădoi, a pregătit mai multe surprize pentru acest meci. Una dintre ele: titularul din poartă.
Ștefan Târnovanu, cel care a fost anul trecut inclusiv o soluție pentru poarta naționalei României, a fost ales în dauna tânărului de 18 ani, Matei Popa.
Târnovanu redevine titular la FCSB
Ștefan Târnovanu a revenit în poarta celor de la FCSB după aproape 3 luni în care nu a apărat. N-a avut prea multe emoții. Doar două șuturi au tras la poartă pe tot parcursul meciului cei de la Oțelul.
„Sunt foarte fericit pentru că am câștigat. Am făcut o primă repriză senzațională. Cred că cea mai bună, nu îmi amintesc acum. Sper ca la final să o ținem așa până la final ca să ne atingem obiectivul.
Am avut o discuție cu patronul echipei. Ce va fi din vară nu știu. Nu m-am simțit nedreptățit. Nu știu dacă ai nevoie de pedeapsă la fotbal. Cred că dacă trebuia să fiu scos, se putea mai devreme. Noi să fim sănătoși! Viitorul nu știu cum va arăta. Ușor nu a fost, dar nu aveam ce să fac. Acestea sunt regulile și trebuie să ne supunem. M-am antrenat și am așteptat să apeleze la mine Mister.
Mister ne-a spus să ne gândim la un cuvânt pentru starea noastră. Am simțit frustrare și asta m-a motivat. Cum a spus patronul echipei, vreau ca echipa să câștige. Dacă joc, mă bucur. Când a zis Mister că lucrurile se vor schimba am primit mai multă încredere și m-am antrenat și mai bine.
(nr. Despre ratarea convocării la meciul cu Turcia) Deranjat nu știu dacă e cuvântul potrivit, supărat, da! Nu am meritat pentru că nu am apărat în ultima perioadă” a spus Ștefan Târnovanu după partida cu Oțelul Galați.
