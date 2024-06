Andrea Compagno, mărturisiri despre chinul pe care l-a îndurat la FCSB: "Patronul mă distrugea la TV"! Ce a spus de Mihai Stoica - Antena Sport

„N-a înțeles nimic! O prostie!” Mihai Stoica i-a dat replica lui Andrea Compagno

Mihai Stoica i-a dat replica lui Andrea Compagno după atacul italianului. Oficialul „roş-albaştrilor” explica faptul că Andrea Compagno a interpretat greşit o declaraţie pe care el a făcut-o.

„N-a înțeles nimic. Am vorbit azi. Este o prostie! El nu știe bine limba română. El a crezut că l-am jignit cu declarația în care am spus că a primat latura financiară. L-a deranjat asta probabil, că am spus că își face viața dacă își va încasa toți banii. El a crezut că asta e o jignire. Eu am vrut să spun că acolo nu prea se iau banii (n.r: în China).

El a crezut că asta e o jignire și a fost foarte dezamăgit că am putut să spun așa ceva. Am vorbit cu agentul lui. Nu am vorbit cu el, m-a deranjat declarația lui și n-am ce să vorbesc. Una e să nu înțelegi ce spune cineva și alta e să faci comentarii. El a fost foarte dezamăgit și că nu l-am felicitat că a devenit tată. De unde să știu eu? Habar n-aveam! Nu a scris nimeni. Nici acum nu știu dacă are băiat sau fată. Să-i trăiască!”, a spus Mihai Stoica, la orangesport.ro.