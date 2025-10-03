Andrei Borza s-a operat! Când ar putea reveni fundaşul Rapidului - Antena Sport

Antrenorul giuleştenilor, Costel Gâlcă (53 de ani), a dezvăluit că fundaşul stânga Andrei Borza (19 ani) s-a operat după accidentarea suferită în cantonamentul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru.
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are şi el o misiune dificilă în a alege fundaşul stânga în meciul cu Austria, care e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Nicuşor Bancu e suspendat pentru partida cu Austria.
Costel Gâlcă despre Andrei Borza: “Nu cred că în 4-6 săptămâni e gata să intre”
“Borza s-a operat. Poate să revină în 4-6 săptămâni, dar nu cred că în 4-6 săptămâni e gata să intre”, a spus Costel Gâlcă la conferinţa de presă premergătoare partidei Rapid – Farul, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Borza a suferit un traumatism osos la piciorul drept în timpul unui antrenament efectuat la echipa națională. În locul lui Borza selecţionerul Mircea Lucescu l-a convocat pentru partidele cu Canada, 0-3 şi Cipru, 2-2, pe Alex Chipciu (36 de ani). Chipciu evoluează pe postul de fundaş dreapta la U Cluj.
Andrei Borza e cotat la 2.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a atras atenţia mai multor echipe din străinătate, dar a rămas momentan la Rapid. Are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro.
- Cristi Balaj, “prins în offside”. Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni
- Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: “Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă”
- Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit
- Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente”
- “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei”