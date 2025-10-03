Închide meniul
Andrei Borza s-a operat! Când ar putea reveni fundaşul Rapidului - Antena Sport

Andrei Borza s-a operat! Când ar putea reveni fundaşul Rapidului

Bogdan Stănescu Publicat: 3 octombrie 2025, 17:15

Andrei Borza / Profimedia Images

Antrenorul giuleştenilor, Costel Gâlcă (53 de ani), a dezvăluit că fundaşul stânga Andrei Borza (19 ani) s-a operat după accidentarea suferită în cantonamentul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are şi el o misiune dificilă în a alege fundaşul stânga în meciul cu Austria, care e în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Nicuşor Bancu e suspendat pentru partida cu Austria.

Costel Gâlcă despre Andrei Borza: “Nu cred că în 4-6 săptămâni e gata să intre”

“Borza s-a operat. Poate să revină în 4-6 săptămâni, dar nu cred că în 4-6 săptămâni e gata să intre”, a spus Costel Gâlcă la conferinţa de presă premergătoare partidei Rapid – Farul, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Borza a suferit un traumatism osos la piciorul drept în timpul unui antrenament efectuat la echipa națională. În locul lui Borza selecţionerul Mircea Lucescu l-a convocat pentru partidele cu Canada, 0-3 şi Cipru, 2-2, pe Alex Chipciu (36 de ani). Chipciu evoluează pe postul de fundaş dreapta la U Cluj.

Andrei Borza e cotat la 2.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a atras atenţia mai multor echipe din străinătate, dar a rămas momentan la Rapid. Are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro.

