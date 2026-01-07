Fotbalistul "de 10 milioane de euro" al lui Gigi Becali pleacă de la FCSB. Şi-a dat acordul - Antena Sport

Gigi Becali a bătut palma cu Marius Şumudică pentru împrumutul lui Octavian Popescu, iar sport.ro anunţă că şi fotbalistul a acceptat să părăsească echipa şi să meargă la arabi.

Cum au decurs tratativele dintre Becali şi Şumudică? Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că antrenorul s-a interesat de jucătorii roş-albaştrilor, după ce a semnat cu Al-Okhdood. Fostul antrenor de la Rapid l-a vrut pe Mamadou Thiam în primă fază, dar Becali l-a refuzat, după care l-a propus pe Octavian Popescu.

„Să vedem ce fac ei, să se decidă. (n.r. – cu domnul Șumudică ați apucat să vorbiți?) Da, da. A zis că el pe mulți i-a revitalizat și-l face și pe ăsta. Eu cred că dacă e acolo, îl cumpără echipele mari.

Eu așa cred. (n.r. – Cât credeți că puteți să luați pe el?) Zece milioane!”, a spus Gigi Becali pentru sport.ro.

Becali a povestit recent şi cu ce salariu l-a ademenit Şumudică la arabi pe Popescu. Suma e tentantă: 200.000 de euro pentru şase luni! În cele din urmă, toate cele trei părţi au ajuns la un acord, iar jucătorul va pleca la Al-Okhdood.