Andrei Gheorghiţă are o clauză de 20 de milioane de euro la FCSB! Gigi Becali visează să dea lovitura: "Poate o să fie vreo bombă" - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! Patronul roş-albaştrilor îl va aduce pe Jordan Gele de la Unirea Slobozia, atacant care a marcat 5 goluri în acest sezon din Liga 1.

„Gele, de la Slobozia, da. Are 33 de ani. Îl iau numai pentru 4 luni. Îi dau 200.000 de euro. Dacă băiatul confirmă, îi punem încă un an. Noi avem un loc în plus pe listă. Nu e păcat să nu îl speculăm?

De ce Gele? Pe Gheorghiță îl cheamă ca pe mine. Și pe ăsta îl cheamă Gele, cum îmi spuneau mie porecla în tinerețe. Mă strigau prietenii Gele. Prietenii mei îmi spuneau: ‘Ce faci, Gele?’. Am zis că, dacă îl cheamă ca pe mine, ia să-l iau eu pe asta. Gele e prescurtarea de la Gheorghe. Gele de la Gigele. Eu nici nu-l cunosc. Îl iau numai pentru că-l cheamă Gele.

Eu l-am văzut acum vreo două luni. L-am întrebat pe Mihai Stoica dacă ăsta e atacant, îl văzusem doar într-o fază. Mi-a zis că are 33 de ani și că ce să faci cu ăsta. Acum l-am mai văzut la o fază când a jucat Slobozia cu Dinamo. A dat gol, a dat și o pasă, o bicicletă… uite, atacant și îl cheamă pe Gele. Înseamnă că ăsta e semnul că trebuie să-l iau pentru că e Gele”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.