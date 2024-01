Andrei Ivan a dezvăluit de ce a refuzat-o pe FCSB: "Nu pot să mă duc acolo" - Antena Sport

Reclamă

Atacantul de 26 de ani a spus că nu se putea integra la formaţia roş-albastră în perioada respectivă şi că a lăsat totul doar pentru a se întoarce la Craiova:

„Pentru mine, Universitatea Craiova înseamnă tot! Am avut foarte multe oferte și, când am venit de la Krasnodar, am lăsat totul pentru Craiova. Am avut ofertă de la FCSB și n-am vrut să mă duc acolo. Înseamnă că iubesc echipa asta și o s-o fac în continuare.

Nu că nu m-aș fi văzut, dar nu cred că ar fi fost locul meu acolo. FCSB avea atunci jucători foarte buni și am zis că nu mă integrez cum trebuie. Nu pot să mă duc acolo”, a declarat Andrei Ivan, potrivit iamsport.ro.

Mihai Rotaru a recunoscut negocierile cu Alexandru Cicâldău

Mihai Rotaru a oferit detalii despre marea lovitură încercată pe piaţa transferurilor. Patronul Universităţii Craiova şi-a dorit să îl readucă în Bănie pe Cicâldău. S-a lovit însă de un refuz.

Cicâldău a fost vândut în 2021 de gruparea din Bănie la Galatasaray, pentru 6.5 milioane de euro. Nu a confirmat la gruparea Cim Bom şi a fost împrumutat mai întâi la Ittihad Kaba, după care a semnat cu Konyaspor. Rotaru l-a vrut înapoi în Bănie, dar eforturile sale s-au dovedit a fi în zadar.

„Am mutat și la capitolul veniri și vom muta în continuare. Mai avem trei poziții de acoperit, dar două neapărat. Avem nevoie de un fundaș central, v-am mai spus. Cu Cicăldâu informația ar fi fost adevărată acum 3 săptămâni. Astăzi nu mai este adevărată în sensul în care trebuiau să fie 3 părți convinse și care să agreeze mutarea. În speță, Cicâldău și nu erau probleme acolo, Galatasaray, care este clubul proprietar, unde lucrurile ar fi mers spre bine, doar că este și Konyaspor cei care îl au împrumut până în vară. În momentul în care am deschis discuția, Konya nici nu a vrut să audă. Este un om de bază la Konya, ei au o situație dificilă în clasament. Nu iau în calcul să se despartă de Cicâldău. A fost ca la Mitriță când am încercat să-l aducem prima oară. Ne înțelesesem cu New York-ul, ne înțelesem cu Mitriță, doar că saudiții nu au vrut să-i dea drumul. L-am luat după 6 luni și a fost mai bine că nu am mai plătit nimic la New York. Cicâldău, chiar dacă a fost crescut la Farul, Craiova este prima lui casă în acest moment. Cu toată dragostea lui pentru Farul și pentru că este un produs al academiei lor”, a declarat Mihai Rotaru la digisport.ro.