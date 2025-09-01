Andrei Nicolescu, dat pe spate de transferul lui Adrian Mazilu: "Un moment de referință pentru Dinamo" - Antena Sport

Adrian Mazilu a fost transferat duminică de Dinamo de la Brighton în schimbul sumei de 400.000 de euro. Jucătorul de 19 ani s-a întors astfel în Româna, după ce nu a reușit să se impună în străinătate, accidentările fiind un motiv important în acest sens.

Mutarea realizată de alb-roșii a fost comentată inclusiv de Andrei Nicolescu, președintele “câinilor”.

Andrei Nicolescu: “Un transfer care repoziționează Dinamo”

Dinamo a reușit un nou transfer chiar pe finalul perioadei de mercato. După ce a fost asociat în mod constant cu venirea la trupa lui Zeljko Kopic, Mazilu a ajuns în cele din urmă în mod oficial să poarte tricoul alb și roșu.

Andrei Nicolescu, oficialul “câinilor” a vorbit în detaliu despre mutarea realizată și s-a arătat încântat de afacerea în cauză. Președintele lui Dinamo a explicat cum au decurs discuțiile atât cu cei de la Brighton, cât și cu Mazilu, după care a explicat care sunt termenii înțelegerii și cât trebuie să plătescă formația din Anglia pentru răscumpărare.

“Este un transfer care repozitionează Dinamo în topul cluburilor din România care își doresc să facă performanță.