Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu, dat pe spate de transferul lui Adrian Mazilu: "Un moment de referință pentru Dinamo" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu, dat pe spate de transferul lui Adrian Mazilu: “Un moment de referință pentru Dinamo”

Andrei Nicolescu, dat pe spate de transferul lui Adrian Mazilu: “Un moment de referință pentru Dinamo”

Andrei Nicolae Publicat: 1 septembrie 2025, 16:54

Comentarii
Andrei Nicolescu, dat pe spate de transferul lui Adrian Mazilu: Un moment de referință pentru Dinamo

Andrei Nicolescu - Adrian Mazilu / Colaj Antena Sport + Facebook Dinamo

Adrian Mazilu a fost transferat duminică de Dinamo de la Brighton în schimbul sumei de 400.000 de euro. Jucătorul de 19 ani s-a întors astfel în Româna, după ce nu a reușit să se impună în străinătate, accidentările fiind un motiv important în acest sens.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mutarea realizată de alb-roșii a fost comentată inclusiv de Andrei Nicolescu, președintele “câinilor”.

Andrei Nicolescu: “Un transfer care repoziționează Dinamo”

Dinamo a reușit un nou transfer chiar pe finalul perioadei de mercato. După ce a fost asociat în mod constant cu venirea la trupa lui Zeljko Kopic, Mazilu a ajuns în cele din urmă în mod oficial să poarte tricoul alb și roșu.

Andrei Nicolescu, oficialul “câinilor” a vorbit în detaliu despre mutarea realizată și s-a arătat încântat de afacerea în cauză. Președintele lui Dinamo a explicat cum au decurs discuțiile atât cu cei de la Brighton, cât și cu Mazilu, după care a explicat care sunt termenii înțelegerii și cât trebuie să plătescă formația din Anglia pentru răscumpărare.

Este un transfer care repozitionează Dinamo în topul cluburilor din România care își doresc să facă performanță.

Reclamă
Reclamă

Este un moment de referință pentru Dinamo. Sper să fie și un moment de referință pentru cariera lui.

(n.r. înrebat despre cum au decurs negocierile) Din punctul de vedere al relației cu jucătorul, a fost destul de ușor, pentru că el și-a dorit foarte, foarte mult să revină și să-și găsească un loc unde să primească sprijinul necesar pentru a ajunge din nou în top. Cu Brighton, discuțiile au fost destul de complicate, plecând de la refuzul inițial, complet, de a discuta despre un transfer.

Apoi, în contextul în care și-au dat seama că împrumuturile reprezintă o problemă pentru ei, am reînceput negocierile și, de acolo, cumva am ajuns la un numitor comun, dar foarte, foarte greu.

Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din SuceavaVal de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
Reclamă

Ambele părți se asigură, totuși, că în această colaborare vor avea de câștigat. Și a trebuit să acceptăm și poziția lui Brighton care, la un moment dat, în contextul în care noi readucem jucătorul într-o poziție foarte bună, să aibă și ei ceva de câștigat.

Asta e opțiunea: dacă îl vor înapoi, ei vor trebui să plătească un milion în plus față de sumele pe care le-am plătit noi până la acel moment. În plus, clubul Dinamo rămâne cu opțiunea de 20% din orice viitor transfer“, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Observator
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
18:24
Liverpool mai dă o lovitură după transferul lui Isak. “Cormoranii”, cheltuieli de peste 500 de milioane €
18:19
EXCLUSIVRăsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei
17:59
Dennis Man, considerat o “țeapă” de presa din Olanda. Lista pe care a fost pus românul după startul de la PSV
17:36
Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma
17:18
Fundaș de Champions League pentru Cristi Chivu. Mutare neașteptată după eșecul cu Udinese
17:15
Farul – Petrolul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa lui Zicu, în căutarea primei victorii după 3 înfrângeri în Liga 1
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”