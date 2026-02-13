Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul "Baiaram" de la meciul cu Dinamo: "Asta e clar" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar”

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 14:37

Andrei Nicolescu - Ștefan Baiaram / Colaj Profimedia + Captură primasport.ro

Andrei Nicolescu a venit cu o nouă reacție ca urmare a scandalului apărut la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, atunci când Ștefan Baiaram a scuipat un suporter al alb-roșiilor după ce a fost provocat. Președintele clubului din București este de părere că echipa sa nu va avea porțiuni de stadion suspendate și se va alege doar cu o amendă în urmă incidentelor.

Dinamo și Universitatea Craiova au remizat luni în campionat, însă fotbalul a trecut în plan secund după fluierul final, atunci când suporterii de la Tribuna 1 au început să creeze tensiuni. În primă fază, au aruncat cu un obiect înspre Istvan Kovacs, după care au avut ceva de împărțit cu Baiaram, care le-a răspuns și a înjurat și scuipat un fan, gest care i-a atras suspendarea la cele două partide cu FCSB, din cupă și Liga 1.

Andrei Nicolescu anticipează doar o amendă după scandalul “Baiaram”

La câteva zile distanță de evenimentele de pe Arena Națională, Andrei Nicolescu a declarat că a consultat regulamentul și a spus că echipa sa nu ar trebui să aibă probleme cu suspendarea terenului. În ceea ce privește situația fanului care l-a provocat pe Baiaram, președintele alb-roșiilor a spus că își dorește ca autoritățile să ia măsurile necesare și să se ajungă la pedepse și mai mari, astfel încât asemenea gesturi să fie mai rare.

Noi ne-am uitat în regulament, asta cu suspendarea nu cred că se aplică, dar cu siguranță vom fi amendați. Și noi trebuia să fim puțin mai atenți cu stewarzii acolo, cu oamenii care sunt la marginea tunelului. Sau trebuia să tragem tunelul mai…

E clar că avem și noi o vină și vom fi amendați. Nu e o chestiune pe care să o tratăm în zona în care noi nu am avut vină, am avut o vină și trebuia să gestionăm mai bine asta. Nu se încadrează la o suspendare a terenului

Sper ca jandarmeria să-l fi identificat (n.r. omul care l-a provocat pe Baiaram) și să ia măsurile împotriva lui“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Problema suporterului care l-a provocat pe Baiaram nu e singura cu care se poate confrunta Dinamo. Fanii au adresat injurii rasiste care s-au repetat ulterior și după meciul din Cupa României cu Hermannstadt.

