Antrenorul momentului din România se gândeşte la retragere: "Fiul meu a crescut fără mine" - Antena Sport

FC Botoșani este liderul surprinzător al momentului în Liga 1, dar Leo Grozavu face un anunţ surprinzător. E gata să se retragă din fotbal! Motivul? El nu reuşeşte să aibă familia alături de el.

„Nu îmi aduc familia acolo unde antrenez. De când m-am apucat în 2003, familia nu m-a mai însoțit. Soția vine când poate, mai ales când avem meciuri acasă, bate drumul de la Cluj în permanență, destul de neplăcut pe șoselele țării. Mă protejează pentru că mie mi-ar fi greu să merg până la Cluj și să mă întorc imediat. Vreau să rămân conectat la ale mele. Ultima oară acasă a fost la întreruperea campionatului, când am avut două zile libere. Mai mult am fost nevoit să merg. La următoarea întrerupere o să vină soția. Ea lucrează, dar își va lua concediu să vină. Soția mea se bucură foarte mult de ceea ce fac. Ea știe că fotbalul e ceea ce mă ține pe mine în priză. Niciodată nu mi-a spus să mă opresc. Când o să spun eu stop, probabil o să fie foarte fericită. Mă apropii. Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai… Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu”, a declarat Leo Grozavu.

“Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine”, a mai spus Leo Grozavu, într-un interviu pentru Botoșăneanul TV.

Cu Grozavu pe bancă FC Botoșani tranversează cel mai bun sezon din istoria clubului. Echipa se află pe locu 1 în Liga 1, cu 31 de puncte şi speră să termine pe un loc de competiţii europene.