Antrenorul momentului din România se gândeşte la retragere: "Fiul meu a crescut fără mine" - Antena Sport

Antrenorul momentului din România se gândeşte la retragere: "Fiul meu a crescut fără mine"

Antrenorul momentului din România se gândeşte la retragere: "Fiul meu a crescut fără mine"

Antrenorul momentului din România se gândeşte la retragere: “Fiul meu a crescut fără mine”

Radu Constantin Publicat: 3 noiembrie 2025, 15:36

Antrenorul momentului din România se gândeşte la retragere: Fiul meu a crescut fără mine

Sursa Foto: sportpictures

FC Botoșani este liderul surprinzător al momentului în Liga 1, dar Leo Grozavu face un anunţ surprinzător. E gata să se retragă din fotbal! Motivul? El nu reuşeşte să aibă familia alături de el.

„Nu îmi aduc familia acolo unde antrenez. De când m-am apucat în 2003, familia nu m-a mai însoțit. Soția vine când poate, mai ales când avem meciuri acasă, bate drumul de la Cluj în permanență, destul de neplăcut pe șoselele țării. Mă protejează pentru că mie mi-ar fi greu să merg până la Cluj și să mă întorc imediat. Vreau să rămân conectat la ale mele. Ultima oară acasă a fost la întreruperea campionatului, când am avut două zile libere. Mai mult am fost nevoit să merg. La următoarea întrerupere o să vină soția. Ea lucrează, dar își va lua concediu să vină. Soția mea se bucură foarte mult de ceea ce fac. Ea știe că fotbalul e ceea ce mă ține pe mine în priză. Niciodată nu mi-a spus să mă opresc. Când o să spun eu stop, probabil o să fie foarte fericită. Mă apropii. Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai… Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu”, a declarat Leo Grozavu.

“Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine”, a mai spus Leo Grozavu, într-un interviu pentru Botoșăneanul TV.

Cu Grozavu pe bancă FC Botoșani tranversează cel mai bun sezon din istoria clubului. Echipa se află pe locu 1 în Liga 1, cu 31 de puncte şi speră să termine pe un loc de competiţii europene.

1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba" 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă" 3 Ilie Dumitrescu: "Dumnezeu să-l odihnească!" Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 4 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 5 "Se desființează echipa!" Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: "Şi am încheiat"
