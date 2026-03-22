Anunţul făcut de preşedintele lui U Cluj după cele două victorii din play-off

Radu Constantea a dezvăluit că există prime pentru câştigarea unui trofeu în acest sezon. Preşedintele liderului U Cluj susţine că nu este vorba de sume mari de bani, indiferent dacă va fi vorba de adjudecarea titlului în Liga 1 sau a Cupei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest moment, Şepcile Roşii sunt pe primul loc în play-off, unul în care au debutat cu două victorii. U are 33 e puncte, la fel ca Universitatea Craiova. Ardelenii sunt şi în semifinalele Cupei, acolo unde se vor duela cu FC Argeş, echipa pe care tocmai a învins-o după autogolul incredibil al lui Căbuz.

U Cluj are prime la câştigarea titlului

“Obiectivul este cupa europeană. Principalul a fost play-off-ul. Nu se pune problema ca obiectivul să fie să ne luptăm la titlu. Principala favorită la titlu e Universitatea Craiova, urmată de CFR Cluj și Rapid. (n.r. – Craiova) are cel mai bun lot, stă în ADN-ul clubului să lupte la titlu. Sper ca arbitrii să nu influențeze lupta, să se decidă pe teren.

Dintre echipele de play-off, suntem pe locul cinci ca buget. Să vedem cifrele fiscale din 2025. Din ce știm noi, ne aflăm sub Dinamo. Sunt prime standard pentru câștigarea titlului, a cupei. Primele nu se pot plăti din bugetul primăriei. Sunt banii echipei, mergem pe finanțare nerambursabilă.

S-ar putea ca până în iulie-august să nu mai primim finanțare, dar ne descurcăm. Avem și banii din drepturile TV. Primele se fac în funcție de cât primim. La fel pentru titlu. Sunt prime normale, nu exagerate.