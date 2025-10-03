Închide meniul
Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri la FCSB: "Am vorbit deja cu Gigi Becali" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri la FCSB: “Am vorbit deja cu Gigi Becali”

Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri la FCSB: “Am vorbit deja cu Gigi Becali”

Bogdan Stănescu Publicat: 3 octombrie 2025, 20:39

Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri la FCSB: Am vorbit deja cu Gigi Becali

Mihai Stoica, la un meci / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a anunţat că va urmări jucători din străinătate, pe care să îi aducă la campioana României în perioada de transferuri din iarnă.

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat deja că FCSB va renunţa la 3 jucători. Unul dintre aceştia e David Kiki. Totodată, lui Malcom Edjouma îi expiră contractul.

FCSB pregăteşte transferuri din străinătate în iarnă

Eu am început să caut și afară. E posibil să am nevoie de un om care să mă ajute. O să vorbesc asta și cu Gigi, poate o să accepte să mai aducem un om și în staff, un om în care am încredere. 

Să vedem nu neapărat jucători care au confirmat în România. Am discutat și despre ce piețe să atacăm. E loterie. Dar noi avem un avantaj față de multe alte cluburi. Noi putem oricând să spunem ‘Gigi, e un jucător în care avem încredere’. Niciodată nu poți să garantezi că este sau nu este. Și spune ‘Cât costă? 2 milioane? Luați banii și luați-l!’. Aici plecăm noi în pole-position față de alții”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

După înfrângerea cu Young Boys Berna din Europa League, scor 0-2, pentru FCSB urmează derby-ul cu Universitatea Craiova. Partida FCSB – Universitatea Craiova se va disputa duminică, de la ora 20:30 şi va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea acestui meci Universitatea Craiova e liderul Ligii 1, cu 24 de puncte, în timp ce FCSB e abia pe locul 11, cu 10 puncte.

FCSB a învins în cele 11 etape disputate în campionat numai două echipe, pe Petrolul şi pe Oţelul. Campioana se află la 8 puncte în spatele ultimei formaţii aflate pe loc de play-off, Unirea Slobozia.

