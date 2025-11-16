"Te plimbi ca un măscărici". Verdictul specialistului pentru fazele controversate din Bosnia - România - Antena Sport

Închide meniul
Preliminarii Campionatul Mondial 2026

“Te plimbi ca un măscărici”. Verdictul specialistului pentru fazele controversate din Bosnia – România

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 11:28

Michael Oliver, în timpul meciului dintre Bosnia și România / Sport Pictures

Cristi Balaj, fostul arbitru și preșdinte de la CFR Cluj, s-a pronunțat în privința fazelor controversate care au marcat partida de la Zenica dintre Bosnia și România, încheiată cu scorul de 3-1 în favoarea gazdelor. Fostul central l-a criticat dur pe Michael Oliver pentru modul în care a oficiat partida și este de părere că englezul a făcut o greșeală mare atunci când nu a dat nicio sancțiune la faultul comis asupra lui Marius Marin.

Jucătorii naționalei noastre au fost nemulțumiți de anumite decizii pe care le-a luat arbitrul partidei de la Zenica, printre care s-au numărat faza la care Drăguș a fost eliminat, cea în care Marin a fost faultat și adversarul n-a primit nici galben, dar și alte faulturi acordate în favoarea Bosniei. Cristi Balaj nu înțelege ce l-a determinat pe Oliver să facă atât de multe erori și pune totul pe seama presiunii venite din partea publicului.

Michael Oliver, făcut praf de Cristi Balaj după Bosnia – România

În ceea ce privește faza în care Marin a fost faultat de Tabakovic, fostul arbitru a considerat momentul respectiv demn de un cartonaș “portocaliu”. În plus, Balaj e de părere că dacă jucătorul Bosniei ar fi fost eliminat în acel moment, VAR-ul nu ar fi intervenit peste el.

Fostul arbitru consideră de asemenea că Drăguș merita să primească acel cartonaș roșu, deși intrarea sa la adversar este una accidentală. Deși i-a dat credit lui Oliver la momentul eliminării atacantului român, Balaj nu a apreciat deloc maniera de arbitraj a centralului din Premier League.

Maniera de arbitraj m-a iritat la culme. Văzând și acea intrare asupra lui Marin, adversarul vine de la distanță, forța lovirii nu e determinată doar de mișcarea corpului, ci de viteza, de deplasarea jucătorului care folosește corpul. Vorbim de o fază în care obligatoriu arbitrul trebuia să dea o măsură disciplinară.

La intrarea lui Drăguș este corectă eliminarea. Crampoanele spre capul adversarei, la cel mai mic contact, atât timp cât ai piciorul întins, cartonașul roșu este obligatoriu.

Mergem înapoi cu câteva minute, la o fază în care jucătorul nostru a fost lovit cu cotul. Dacă Michael Oliver acorda cartonașul roșu, VAR-ul nu l-ar fi chemat să revadă fază. Vorbim de un cartonaș portocaliu. Te plimbi ca un măscărici să vii să deviezi atenția, să vorbești cu cei de pe banca noastră, cu cei de pe banca lor, într-un moment în care el trebuia să ia o măsură disciplinară obligatorie.

Dacă ar fi dat cartonaș roșu, nu ar fi greșit, iar acum la finalul meciului sunt convins că și UEFA, și observatorul, mai ales după cartonașul roșu la Drăguș, sunt convins că observatorul i-a spus că ar fi fost inspirat dacă i-ar fi dat «roșu». Am avut un arbitru care nu a fost limpede. Nu știu ce l-a virusat, nu știu de ce a fost bruiat. Multe decizii eronate, ca să nu deranjezi spectatorii“, a spus Cristi Balaj la fanatik.ro.

Ce a spus Balaj despre scandalul scandărilor rasiste

În ceea ce privește scandalul legat de scandările rasiste ale suporterilor bosniaci, fostul arbitru român își menține părerea că Oliver este vinovat pentru că nu a demarat anumite proceduri necesare în cazul unor astfel de momente reprobabile. Singurul lucru pe care l-a făcut arbitrul englez a fost acela de a cere ca prin stație să se dea un anunț în care să se precizeze ca scandările să se oprească.

Dacă s-a demarat procedura, nu mai sunt de acord cu cei care spun: arbitrul nu știa ce înseamnă acest cuvânt. Atât timp cât ai demarat o dată și este adevărat ceea ce spuneți voi, dacă nu s-a făcut pasul 2 și pasul 3, atunci arbitrul este părtaș, e vinovat“.

