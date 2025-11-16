"Te plimbi ca un măscărici". Verdictul specialistului pentru fazele controversate din Bosnia - România - Antena Sport

Cristi Balaj, fostul arbitru și preșdinte de la CFR Cluj, s-a pronunțat în privința fazelor controversate care au marcat partida de la Zenica dintre Bosnia și România, încheiată cu scorul de 3-1 în favoarea gazdelor. Fostul central l-a criticat dur pe Michael Oliver pentru modul în care a oficiat partida și este de părere că englezul a făcut o greșeală mare atunci când nu a dat nicio sancțiune la faultul comis asupra lui Marius Marin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii naționalei noastre au fost nemulțumiți de anumite decizii pe care le-a luat arbitrul partidei de la Zenica, printre care s-au numărat faza la care Drăguș a fost eliminat, cea în care Marin a fost faultat și adversarul n-a primit nici galben, dar și alte faulturi acordate în favoarea Bosniei. Cristi Balaj nu înțelege ce l-a determinat pe Oliver să facă atât de multe erori și pune totul pe seama presiunii venite din partea publicului.

Michael Oliver, făcut praf de Cristi Balaj după Bosnia – România

În ceea ce privește faza în care Marin a fost faultat de Tabakovic, fostul arbitru a considerat momentul respectiv demn de un cartonaș “portocaliu”. În plus, Balaj e de părere că dacă jucătorul Bosniei ar fi fost eliminat în acel moment, VAR-ul nu ar fi intervenit peste el.

Fostul arbitru consideră de asemenea că Drăguș merita să primească acel cartonaș roșu, deși intrarea sa la adversar este una accidentală. Deși i-a dat credit lui Oliver la momentul eliminării atacantului român, Balaj nu a apreciat deloc maniera de arbitraj a centralului din Premier League.

“Maniera de arbitraj m-a iritat la culme. Văzând și acea intrare asupra lui Marin, adversarul vine de la distanță, forța lovirii nu e determinată doar de mișcarea corpului, ci de viteza, de deplasarea jucătorului care folosește corpul. Vorbim de o fază în care obligatoriu arbitrul trebuia să dea o măsură disciplinară.