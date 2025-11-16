Prima reacţie oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a decis să rămână la naţională şi pentru baraj! - Antena Sport

Consilierul lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, a avut o primă reacţie după ce selecţionerul Mircea Lucescu ar fi decis să rămână pe banca naţionalei şi pentru barajul pentru Mondial de la sfârşitul lunii martie.

Vochin a precizat că, din punctul de vedere al FRF, nu se pune problema ca Mircea Lucescu să plece de pe banca naţionalei cât timp mai sunt şanse ca România să ajungă la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Andrei Vochin, după ce Lucescu ar fi decis să rămână pe banca naţionalei: “Continuă şi va fi la baraj”

“Nu există niciun fel de discuţie (n.r: despre plecarea lui Mircea Lucescu). Nu s-a pus problema, nici nu se pune, atât timp cât Lucescu este în obiectiv. România s-a calificat la baraj prin intermediul domniei sale.

Din punctul nostru de vedere, nu e niciun fel de discuţie (n.r: ca Lucescu să plece de la naţională). Mircea Lucescu continuă şi va fi la baraj”, a declarat Andrei Vochin pentru fanatik.ro.

Anterior Mircea Lucescu declara că va pleca de pe banca naţionalei în cazul în care România nu ajunge direct la Campionatul Mondial. Tricolorii au ratat primul loc în grupa H, dar au ratat şi locul 2 după înfrângerea cu 3-1 din Bosnia.