Apariție surpriză pe Arena Națională, la FCSB - Universitatea Craiova - Antena Sport

FCSB – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei cu numărul 12 din Liga 1. Disputa are loc pe Arena Națională din București, la câteva zile după ce ambele formații au fost învinse în Europa, respectiv Conference League.

La cel mai tare meci din cadrul rundei asistă și Florinel Coman. Fotbalistul celor de la Al-Gharafa a călătorit în capitala României pentru a-și susține foștii colegi.

Florinel Coman, apariție surpriză la FCSB – Universitatea Craiova

Florinel Coman nu a fost în lotul celor de la Al-Gharafa acum câteva zile, pentru confruntarea cu Al-Khor. Fotbalistul român a revenit în țară, în ciuda faptului că a fost lăsat în afara lotului de selecționerul Mircea Lucescu.

Reporterii Antena Sport l-au surprins pe fostul jucător al roș-albaștrilor pe Arena Națională, la capul de afiș al rundei a 12-a, FCSB – Universitatea Craiova. Acesta a cântat alături de suporterii de la peluză.

233 de apariții a strâns Florinel Coman în tricoul celor de la FCSB. El a marcat de 63 de ori și a oferit nu mai puțin de 62 de pase decisive. Fotbalistul și-a trecut în palmares un titlu de campion al României cu echipa lui Elias Charalambous, plus Cupa și Supercupa României.