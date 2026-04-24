„Aproape de Ronaldo”. Gigi Becali a găsit o nouă „perlă” la FCSB: „Mirel Rădoi mi-a spus să am grijă de el”

Gigi Becali are o nouă „perlă” la FCSB, după victoria cu 3-1 cu Petrolul, din etapa a șasea a play-out-ului. Patronul campioanei a oferit declarații despre Alexandru Stoian.
Gigi Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi l-a remarcat pe tânărul atacant. Înainte să plece de la FCSB, antrenorul i-a spus nașului său să aibă grijă de Alexandru Stoian.
Gigi Becali a mai dezvăluit și că din parametrii înregistrați la antrenamente, Alexandru Stoian se apropie de randamentul lui Cristiano Ronaldo.
„Mirel, când a plecat ultima zi, mi-a zis «Naşule, ai grijă de Stoian, că va fi fotbalist». Din măsurători, aparaturile pe care le-au cumpărat ei, de 150.000 de euro. Mi-a zis, dar nu le ţin minte. Se apropie la un parametru care e aproape de al lui Ronaldo”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Petrolul 3-1.
Alexandru Stoian a început partida cu Petrolul ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 65, atunci când i-a luat locul lui David Miculescu.
Mirel Rădoi l-a titularizat în două meciuri pe tânărul atacant de 18 ani, în cele cu Farul și Oțelul. Alexandru Stoian a reușit să marcheze și un gol, contra gălățenilor.
FCSB – Petrolul 3-1
La primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi, roş-albaştrii au primit penalti în minutul 14, după ce Roche a comis un henţ în propriul careu, respingând cu mâna la şutul lui Creţu. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Florin Tănase, în minutul 16, şi FCBS conducea la limită. În minutul 28 Octavian Popescu l-a deposedat pe Papp în preajma careului, a pătruns şi a şutat din unghi, la colţul lung, majorând diferenţa de pe tabelă. După alte două minute a marcat Dawa, cu o lovitură de cap, dar reuşita lui a fost anulată pentru o poziţie de ofsaid.
Gazdele au marcat totuşi al treilea gol, în minutul 55, când Florin Tănase a pasat pentru Miculescu, iar acesta i-a trimis lui Olaru, care a înscris. Miculescu a fost aproape de gol, în minutul 64, când Bălbărău a respins in extremis. În cele din urmă ploieştenii au înscris, în minutul 90, prin Aimbetov şi FCSB – Petrolul s-a terminat 3-1.
Bucureştenii sunt lideri în play-out, cu 36 de puncte, urmaţi de UTA (31 de puncte) şi FC Botoşani (30 de puncte), ambele însă cu un meci mai puţin. Petrolul e pe loc de baraj, al şaptelea, cu 23 de puncte.
