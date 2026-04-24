„Aproape de Ronaldo”. Gigi Becali a găsit o nouă „perlă” la FCSB: „Mirel Rădoi mi-a spus să am grijă de el”

Gigi Becali are o nouă „perlă” la FCSB, după victoria cu 3-1 cu Petrolul, din etapa a șasea a play-out-ului. Patronul campioanei a oferit declarații despre Alexandru Stoian.

Gigi Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi l-a remarcat pe tânărul atacant. Înainte să plece de la FCSB, antrenorul i-a spus nașului său să aibă grijă de Alexandru Stoian.

Gigi Becali a mai dezvăluit și că din parametrii înregistrați la antrenamente, Alexandru Stoian se apropie de randamentul lui Cristiano Ronaldo.

„Mirel, când a plecat ultima zi, mi-a zis «Naşule, ai grijă de Stoian, că va fi fotbalist». Din măsurători, aparaturile pe care le-au cumpărat ei, de 150.000 de euro. Mi-a zis, dar nu le ţin minte. Se apropie la un parametru care e aproape de al lui Ronaldo”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Petrolul 3-1.

Alexandru Stoian a început partida cu Petrolul ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 65, atunci când i-a luat locul lui David Miculescu.