"Ar trebui să se bată la campionat" Ionuţ Lupescu a dat verdictul despre Dinamo! Ce a spus despre FCSB - Antena Sport

Bogdan Stănescu Publicat: 9 ianuarie 2026, 11:35

Ionuţ Lupescu într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Preşedintele lui CS Dinamo, Ionuţ Lupescu (57 de ani), e de părere că echipa “câinilor” din prima ligă ar fi putut să se afle pe o poziţie mai bună în campionat la finalul lui 2025.

Dinamo ocupă locul 4 în Liga 1, cu 38 de puncte, la egalitate cu formaţia aflată pe locul 3, FC Botoşani. Lider e Universitatea Craiova, cu 40 de puncte, urmată de Rapid, care are 39 de puncte. În ultima etapă de dinaintea pauzei de iarnă Dinamo a fost învinsă cu 2-0, în deplasare, de UTA. Alin Roman şi Valentin Costache, jucător care a evoluat în trecut pentru Dinamo, au marcat golurile arădenilor.

Ionuţ Lupescu: “Dinamo putea să termine şi mai bine anul. N-am avut probleme mari cu echipele de play-off”

“Eu cred că putea să termine şi mai bine anul pentru că, dacă stai să te gândeşti, noi n-am avut probleme mari cu echipele din primele 5-6. Cu excepţia Rapidului, când am pierdut cu 2-0, dar şi în meciul acela puteam cel puţin să facem un egal.

Am pierdut puncte cu echipe din a doua parte a clasamentului, pe care, dacă le aveam, cu siguranţă eram pe primul loc şi la câteva puncte distanţă.

Puteam să profităm sezonul acesta de parcursul slab al FCSB-ului şi al CFR-ului din campionat, ceea ce, dacă ei n-ar intra în play-off, ar fi un avantaj, pentru că, zic eu, atunci Dinamo ar trebui să se bată la campionat.

FCSB cred că are şanse să intre (n.r: în play-off) dacă vor reveni la forma pe care au avut-o când au terminat sezonul. Atunci cred că vor intra”, a declarat Ionuţ Lupescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Ionuţ Lupescu a subliniat că susţine o fuziune a lui Dinamo cu clubul CS Dinamo, pe care îl conduce. El a precizat că echipa din prima ligă a făcut cerere de asociere cu clubul din Liga a 2-a la minister, iar acum se aşteaptă decizia ministerului.

