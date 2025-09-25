Arbitrul făcut praf de Mihai Rotaru, delegat la Universitatea Craiova - Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Arbitrul făcut praf de Mihai Rotaru, delegat la Universitatea Craiova - Dinamo

Arbitrul făcut praf de Mihai Rotaru, delegat la Universitatea Craiova – Dinamo

Arbitrul făcut praf de Mihai Rotaru, delegat la Universitatea Craiova – Dinamo

Daniel Işvanca Publicat: 25 septembrie 2025, 16:13

Arbitrul făcut praf de Mihai Rotaru, delegat la Universitatea Craiova – Dinamo

Viorel Cojocaru / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova – Dinamo București este capul de afiș al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Oltenii au suferit runda precedentă primul eșec din acest sezon, pe terenul Oțelului, în timp ce Dinamo este neînvinsă de șapte etape.

Pentru disputa programată vineri de la ora 21:00, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la centru pe Viorel Cojocaru. Acesta a fost aspru criticat de Mihai Rotaru, care a fost și amendat de Comisia de Disciplină, după un meci cu FC Botoșani.

Delegare bizară a CCA pentru Universitatea Craiova – Dinamo

”Ion Oblemenco” va găzdui vineri jocul dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, din cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1. Oltenii vor să se revanșeze în fața propriilor suporteri, după eșecul suferit runda precedentă la Galați.

De partea cealaltă, Dinamo nu a făcut cunoștință cu înfrângerea în ultimele 7 meciuri. Culmea, singura înfrângere a „câinilor” a avut loc tot într-un meci cu Oțelul, tot la Galați.

Pentru această dispută, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Viorel Cojocaru, un arbitru contestat vehement în trecut de Mihai Rotaru și Sorin Cârțu. Brigada acestuia va fi completată de asistenții Alexandru Vișan și Alexandru Corb.

Rezervă va fi Iulian Călin, iar în camera VAR se vor afla Florin Chivulete și Cosmin Bojan. 4 puncte sunt înaintea meciului direct între Universitatea Craiova și Dinamo București.

