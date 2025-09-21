Sorin Cârțu a răbufnit după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova: „Trebuia să ne dea penalty!” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 21 septembrie 2025, 10:59

Sorin Cârțu a răbufnit după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova: Trebuia să ne dea penalty!”

Sorin Cârțu a răbufnit, după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova în acest sezon de Liga 1. Oltenii au fost învinși de Oțelul, scor 1-0. 

Președintele formației din Bănie s-a plâns de arbitrajul meciului de la Galați. El a transmis că echipa sa ar fi trebuit să primească penalty la faza petrecută în careul celor de la Oțelul în prelungirile meciului. 

Concret, oltenii au cerut penalty după ce au considerat că balonul centrat în careu de Mihnea Rădulescu l-a lovit în mână pe Dan Neicu. Cătălin Popa, aflat în camera VAR, nu l-a chemat pe Horațiu Feșnic să revadă faza, lucru care l-a nemulțumit pe Sorin Cârțu. 

„Am fi vrut să avem continuitate, dar am întâlnit un adversar montat, a știut să întrerupă jocul, când au avut balonul, au știut ce să facă cu el. Am avut o primă repriză modestă, după am fost mai activi, am avut jocul în control. Finalizarea nu a fost bună, multe acțiuni cu șut deasupra porții. Ocazie Bancu, ocazie Baiaram, Nsimba la fel, în ultimele minute. Situația aia, putea să schimbe, câștigam un punct. Dacă făceam un rezultat de egalitate, era un punct câștigat.  

Trebuia să ne dea penalty, Cătălin Popa, care a fost la VAR, trebuie să informeze, să cheme lumea la VAR. La fel s-a întâmplat și la Botoșani, sunt multe situații. E tot ce vrei pentru penalty. Poate ar fi trebuit să o vadă și Feșnic, dar să spunem că a fost mascat, că faza se desfășura în partea dreaptă. Penalty-ul nu se hotărăște de tine, Cătălin Popa, la VAR. D-aia îl plătim pe central”, a declarat Sorin Cârțu, conform fanatik.ro. 

Universitatea Craiova a rămas cu 23 de puncte în clasament, fiind sigură de faptul că va încheia și etapa a zecea pe primul loc. Rapid se poate apropia la un singur punct, dacă o va învinge pe Hermannstadt. 

