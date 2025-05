Atac dur la adresa lui Marius Şumudică: "Îşi bate joc de doi jucători" + De ce nu are şanse de Europa - Antena Sport

Marius Şumudică este atacat dur de mai mulţi oameni din fotbal. După Dani Coman a venit rândul lui Raul Rusescu să dea de pământ cu tehnicianul echipei giuleştene. Fostul stelist este însă extrem de dur cu tehnicianul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică este atacat frontal de Raul Rusescu. Fostul atacant spune că antrenorul giuleştenilor şi-a bătut joc de doi jucători de la Rapid. Este vorba despre Constantin Grameni şi Rareş Pop.

Marius Şumudică, făcut praf de Raul Rusescu

Raul Rusescu este extrem de nemulţumit de faptul că Marius Şumudică nu le-a dat mai multe şanse lui Constantin Grameni și Rareș Pop. „Când mă gândesc la jucători români U21, îmi aduc aminte de tinerii foarte buni de care își bate joc Rapidul. Aici mă refer la Grameni și la Rareș Pop. Nu pot să înțeleg de ce ei nu joacă! Sunt fotbaliști foarte buni care au produs și tu îi ții pe bancă. De exemplu, eu îl prefer pe Grameni în locul lui Keita. Problema cu Grameni este că el n-are loc în sistemul de joc al Rapidului… Rareș Pop l-a ținut pe Marius Șumudică în obiectiv. Fără punctele obținute de el în meciurile cu Slobozia și Poli Iași, era eligibil pentru încheierea contractului, pentru că se afla la mai mult de 4 puncte distanță de play-off. Pop chiar l-a ajutat”, a declarat Raul Rusescu, citat de gsp.ro.

Tirada lui Raul Rusescu la adresa lui Marius Şumudică nu s-a oprit aici. Spune că Rapid nu are şanse să prindă un loc de Conference League. Asta deşi giuleştenii încă mai au şanse de a o depăşi pe U Cluj. Rapid ocupă locul 5 în clasament, cu 31 de puncte acumulate. Are 4 puncte mai puţin ca U Cluj, formaţia de pe poziţia a patra. „Fotbalistic vorbind, Rapidul a spus de mult «adio» cupelor europene. Matematic mai are șanse. În acest moment, Universitatea Cluj arată însă mult mai bine decât Rapid”, a completat Rusescu.