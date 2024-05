"Bani? Nu primesc foarte mulţi bani aici" Siyabonga Ngezana a vorbit în Africa de Sud despre salariul de la FCSB - Antena Sport

La început, Ngezana a avut probleme de comunicare, dar a reuşit să treacă peste acest lucru şi învaţă în fiecare zi limba română:

„Când am ajuns în România primul șoc a fost limba. Începuturile nu sunt ușoare. Am fost nevoit să mă adaptez fără familia mea. A trebuit să fiu dedicat la ce am de făcut.

Unii jucători nu știu engleză, vorbesc doar limba română, așa că trebuie să comunici doar cu o parte dintre ei.

Dar învăț limba română în fiecare zi, am o aplicație pe care o folosesc și mă ajută cu traducerea”, a declarat Siyabonga Ngezana, în cadrul unui interviu cu Andile Ncube.