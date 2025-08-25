Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: "Aș face tot posibilul!" - Antena Sport

Basarab Panduru a analizat situația de la CFR Cluj și a venit cu un sfat important pentru Neluțu Varga. Fostul internațional a venit cu o soluție pentru ardeleni, după plecarea lui Dan Petrescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În locul „Bursucului”, Neluțu Varga l-a numit antrenor la CFR Cluj pe Andrea Mandorlini. Totuși, Basarab Panduru este de părere că patronul ardelenilor trebuie să aleagă o soluție mai bună, pentru banca tehnică a echipei.

Basarab Panduru a venit cu un sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu

În opinia lui Basarab Panduru, cea mai bună soluție pentru banca CFR-ului este Cosmin Contra, antrenor care este, în prezent, liber de contract.

De menționat este faptul că tehnicianul a fost contactat de Neluțu Varga după demisia lui Dan Petrescu, însă cei doi nu s-au înțeles.

Basarab Panduru a spus însă că Neluțu Varga ar trebui să facă tot posibilul pentru a-l aduce pe fostul selecționer la echipa din Gruia.