Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: "Aș face tot posibilul!" - Antena Sport

Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: "Aș face tot posibilul!"

Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: "Aș face tot posibilul!"

Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: “Aș face tot posibilul!”

Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 17:17

Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: Aș face tot posibilul!

Basarab Panduru a analizat situația de la CFR Cluj și a venit cu un sfat important pentru Neluțu Varga. Fostul internațional a venit cu o soluție pentru ardeleni, după plecarea lui Dan Petrescu.

În locul „Bursucului”, Neluțu Varga l-a numit antrenor la CFR Cluj pe Andrea Mandorlini. Totuși, Basarab Panduru este de părere că patronul ardelenilor trebuie să aleagă o soluție mai bună, pentru banca tehnică a echipei.

Basarab Panduru a venit cu un sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu

În opinia lui Basarab Panduru, cea mai bună soluție pentru banca CFR-ului este Cosmin Contra, antrenor care este, în prezent, liber de contract.

De menționat este faptul că tehnicianul a fost contactat de Neluțu Varga după demisia lui Dan Petrescu, însă cei doi nu s-au înțeles.

Basarab Panduru a spus însă că Neluțu Varga ar trebui să facă tot posibilul pentru a-l aduce pe fostul selecționer la echipa din Gruia.

“Mandorlini pare doar o soluţie de până în pauza asta. Nu ştiu dacă aşa va fi. După părerea mea, după Dan Petrescu, trebuie să vii cu ceva greu la echipă. Trebuie să vină cineva care să schimbe ceva la echipă.

Eu m-aş duce la Contra. Aş face tot posibilul să-l aduc pe Contra. Nu ştiu de câte ori îl mai prinzi liber de contract pe Contra.

Nu ştiu când îl mai găsesc. Deja văd că se învârte doar într-un cerc din ăsta prin Arabia Saudită, cu bani foarte mulţi.

Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mareUltimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
Trebuie să vii cu un greu acum ca să preia totul de la Dan Petrescu. Tot pe cineva puternic aş aduce”, a spus Basarab Panduru, la primasport.ro.

Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul

Louis Munteanu a luat o decizie importantă, după scandalul cu oamenii din conducerea lui CFR Cluj! Atacantul a aflat și ce se va întâmpla, după conflict.

Munteanu nu s-a prezentat la antrenamentele CFR-ului după 2-7 cu Hacken. Acesta a refuzat să joace în meciul cu Oțelul, pierdut de ardeleni cu 1-4, și a plecat în orașul natal, Vaslui, fiind nemulțumit de faptul că oamenii din conducere nu l-au vândut, în această perioadă de mercato.

Totuși, potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Louis Munteanu a decis să se împace cu oficialii lui CFR Cluj. Acesta a sunat la club și și-a recunoscut greșeala, urmând să se întoarcă, în scurt timp, la club.

Chiar dacă au decis să îl reprimească la antrenamente, oficialii din Gruia îl vor amenda pe atacant. Ar fi vorba de o sumă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Astfel, este de așteptat ca Louis Munteanu să revină pe teren la returul cu Hacken, din play-off-ul UEFA Conference League. Partida este programată joi, de la 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

