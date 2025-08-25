Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: "Aș face tot posibilul!" - Antena Sport

Basarab Panduru a analizat situația de la CFR Cluj și a venit cu un sfat important pentru Neluțu Varga. Fostul internațional a venit cu o soluție pentru ardeleni, după plecarea lui Dan Petrescu.
În locul „Bursucului”, Neluțu Varga l-a numit antrenor la CFR Cluj pe Andrea Mandorlini. Totuși, Basarab Panduru este de părere că patronul ardelenilor trebuie să aleagă o soluție mai bună, pentru banca tehnică a echipei.
Basarab Panduru a venit cu un sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu
În opinia lui Basarab Panduru, cea mai bună soluție pentru banca CFR-ului este Cosmin Contra, antrenor care este, în prezent, liber de contract.
De menționat este faptul că tehnicianul a fost contactat de Neluțu Varga după demisia lui Dan Petrescu, însă cei doi nu s-au înțeles.
Basarab Panduru a spus însă că Neluțu Varga ar trebui să facă tot posibilul pentru a-l aduce pe fostul selecționer la echipa din Gruia.
“Mandorlini pare doar o soluţie de până în pauza asta. Nu ştiu dacă aşa va fi. După părerea mea, după Dan Petrescu, trebuie să vii cu ceva greu la echipă. Trebuie să vină cineva care să schimbe ceva la echipă.
Eu m-aş duce la Contra. Aş face tot posibilul să-l aduc pe Contra. Nu ştiu de câte ori îl mai prinzi liber de contract pe Contra.
Nu ştiu când îl mai găsesc. Deja văd că se învârte doar într-un cerc din ăsta prin Arabia Saudită, cu bani foarte mulţi.